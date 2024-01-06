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На Волині прикордонники виявили мікроавтобус з контрабандними цигарками на пів мільйона гривень

6 січня 2024 08:20
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
На Волині прикордонники виявили мікроавтобус з контрабандними цигарками на пів мільйона гривень
Працівники БЕБ та ДПСУ біля вилученої контрабанди. Фото: ДПСУ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

На Волині українським прикордонникам та працівникам Бюро економічної безпеки вдалося викрити злочинну діяльність. Було виявлено мікроавтобус з нелегальними тютюновими виробами загальною вартістю близько пів мільйона гривень. 

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України — Західний кордон.

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Військові Волинського прикордонного загону та співробітниками ТУ БЕБ у Волинській області у рамках протидії незаконному обігу підакцизних товарів викрили злочинну схему перевезення нелегальних цигарок.

Під час вивчення інформації про можливе отримання волинянином контрабандного товару працівникам ДПСУ вдалося викрити 64-річного чоловіка у місті Володимир, коли він завантажував товар в авто.

"У багажному відділенні була чимала кількість тютюнових виробів. Як з'ясувалося, чоловік отримав через поштове відділення 9 ящиків сигарет Mustang та Parliament загальною вагою понад 130 кілограмів. Усі вони були без відповідних пакувань і марок акцизного податку України", — зазначили в ДПСУ.

Зазначається, що загальна вартість цигарок становить близько пів мільйона гривень. Правоохоронці вилучили товар у чоловіка, і наразі вирішуються питання про арешт на речові докази.

Контрабандні цигарки
Контрабандні цигарки.Фото: ДПСУ
Контрабандні цигарки
Контрабандні цигарки.Фото: ДПСУ
Контрабандні цигарки
Контрабандні цигарки.Фото: ДПСУ
Скриншот допису ДПСУ
Скриншот допису ДПСУ

Нагадаємо, БЕБ викрило в Одеській області підпільну схему оборудки безакцизними сигаретами. Злочинна група продавала "електронки" в Інтернеті, не маючи відповідного дозволу на реалізацію.

Додамо, на контрольно-пропускному пункті "Шегині" прикордонники затримали семеро мешканок Львівщини. Жінки намагалися пронести через пішохідний українсько-польський кордон контрабандну техніку Apple.

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