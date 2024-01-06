Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow На Волыни пограничники обнаружили микроавтобус с контрабандными сигаретами на полмиллиона гривен arrow

На Волыни пограничники обнаружили микроавтобус с контрабандными сигаретами на полмиллиона гривен

6 января 2024 08:20
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
На Волыни пограничники обнаружили микроавтобус с контрабандными сигаретами на полмиллиона гривен
Сотрудники БЭБ и ГПСУ возле изъятой контрабанды. Фото: ГПСУ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

На Волыни украинским пограничникам и работникам Бюро экономической безопасности удалось разоблачить преступную деятельность. Был обнаружен микроавтобус с нелегальными табачными изделиями общей стоимостью около полумиллиона гривен.

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины — Западная граница.

Читайте также:

Выявление контрабанды на Волыни

Военные Волынского пограничного отряда и сотрудниками ТУ БЭБ в Волынской области в рамках противодействия незаконному обороту подакцизных товаров разоблачили преступную схему перевозки нелегальных сигарет.

Во время изучения информации о возможном получении волынянином контрабандного товара, работникам ГПСУ удалось разоблачить 64- летнего мужчину в городе Владимир, когда он загружал товар в авто.

"В багажном отделении находилось немало табачных изделий. Как выяснилось, мужчина получил через почтовое отделение 9 ящиков сигарет "Mustang" и "Parliament" общим весом более 130 килограммов. Все они были без соответствующих упаковок и марок акцизного налога Украины", — указали в ГПСУ.

Отмечается, что общая стоимость сигарет составила около полумиллиона гривен. Правоохранители изъяли товар у мужчины и сейчас решается вопрос об аресте вещественных доказательств.

Контрабандные сигареты
Контрабандные сигареты. Фото: ГПСУ
Контрабандные сигареты
Контрабандные сигареты. Фото: ГПСУ
Контрабандные сигареты
Контрабандные сигареты. Фото: ГПСУ
Скриншот сообщения ГНСУ
Скриншот поста ГПСУ

Напомним, БЭБ разоблачило в Одесской области подпольную схему сделки безакцизными сигаретами. Преступная группа продавала "электронки" в Интернете, не имея соответствующего разрешения на реализацию.

Добавим, на контрольно-пропускном пункте "Шегини" пограничники задержали семь жительниц Львовщины. Женщины пытались пронести через пешеходную украинско-польскую границу контрабандную технику Apple.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

23 декабря 2023

23:30 Оплата за свет — как изменятся тарифы на электроэнергию с 1 января

Актуальное по теме