На Волыни пограничники обнаружили микроавтобус с контрабандными сигаретами на полмиллиона гривен

Сотрудники БЭБ и ГПСУ возле изъятой контрабанды. Фото: ГПСУ

На Волыни украинским пограничникам и работникам Бюро экономической безопасности удалось разоблачить преступную деятельность. Был обнаружен микроавтобус с нелегальными табачными изделиями общей стоимостью около полумиллиона гривен.

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины — Западная граница.

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Военные Волынского пограничного отряда и сотрудниками ТУ БЭБ в Волынской области в рамках противодействия незаконному обороту подакцизных товаров разоблачили преступную схему перевозки нелегальных сигарет.

Во время изучения информации о возможном получении волынянином контрабандного товара, работникам ГПСУ удалось разоблачить 64- летнего мужчину в городе Владимир, когда он загружал товар в авто.

"В багажном отделении находилось немало табачных изделий. Как выяснилось, мужчина получил через почтовое отделение 9 ящиков сигарет "Mustang" и "Parliament" общим весом более 130 килограммов. Все они были без соответствующих упаковок и марок акцизного налога Украины", — указали в ГПСУ.

Отмечается, что общая стоимость сигарет составила около полумиллиона гривен. Правоохранители изъяли товар у мужчины и сейчас решается вопрос об аресте вещественных доказательств.

Контрабандные сигареты. Фото: ГПСУ

Контрабандные сигареты. Фото: ГПСУ

Контрабандные сигареты. Фото: ГПСУ

Скриншот поста ГПСУ

Напомним, БЭБ разоблачило в Одесской области подпольную схему сделки безакцизными сигаретами. Преступная группа продавала "электронки" в Интернете, не имея соответствующего разрешения на реализацию.

Добавим, на контрольно-пропускном пункте "Шегини" пограничники задержали семь жительниц Львовщины. Женщины пытались пронести через пешеходную украинско-польскую границу контрабандную технику Apple.