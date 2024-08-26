Вбивство 20-річного поліцейського на Волині — ДБР оголосило про підозру командиру

Загиблий поліцейський. Фото: фейсбук правоохоронця

Між двома правоохоронцями на території опорного пункту у Ковельському районі вночі 25 серпня виник конфлікт, під час якого 29-річний командир взводу нібито вистрілив у голову 20-річного лейтенанта поліції. Від отриманих травм останній загинув, а за справу взялося Державне бюро розслідувань.

Про це повідомила речниця ДБР у Львівській області Тетяна Муравель у коментарі Новини.LIVE.

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За даними правоохоронців, інцидент трапився близько 03:30 25 серпня. Після словесного конфлікту 29-річний командир взводу нібито застрелив 20-річного правоохоронця, внаслідок чого він одразу загинув на місці. Його тіло виявили біля намету за місцем тимчасової дислокації зведеної бригади Нацполіції у Волинській області під умовним найменуванням "Скеля".

Наречена загиблого хлопця розповіла, що його звати Олександр Конофольський, а стріляв у нього старший лейтенант поліції Владислав Фаренюк.

Що кажуть у ДБР

Муравель розповіла, що працівники ДБР розслідують обставини загибелі правоохоронця і вже повідомили підозру командиру взводу.

Зараз підозрюваному обирають запобіжний захід. У разі доведення вини йому загрожує до 15 років увʼязнення.