Убийство 20-летнего полицейского на Волыни — ГБР объявило о подозрении командиру

Погибший полицейский. Фото: фейсбук правоохранителя

Между двумя правоохранителями на территории опорного пункта в районе Ковеля ночью 25 августа возник конфликт, во время которого 29-летний командир взвода якобы выстрелил в голову 20-летнего лейтенанта полиции. От полученных травм последний погиб, а за дело взялось Государственное бюро расследований.

Об этом сообщила спикер ДБР во Львовской области Татьяна Муравель в комментарии Новини.LIVE.

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Убийство 20-летнего полицейского

По данным правоохранителей, инцидент произошел около 03:30 25 августа. После словесного конфликта 29-летний командир взвода якобы застрелил 20-летнего правоохранителя, в результате чего он погиб на месте. Его тело обнаружили возле палатки по месту временной дислокации сводной бригады Нацполиции в Волынской области под условным наименованием "Скеля".

Невеста погибшего парня рассказала, что его зовут Александр Конофольский, а стрелял в него старший лейтенант полиции Владислав Фаренюк.

Что говорят в ДБР

Муравель рассказала, что работники ГБР расследуют обстоятельства гибели полицейского и уже сообщили подозрение командиру взвода.

Сейчас подозреваемому выбирают меру пресечения. В случае доказательства вины ему грозит до 15 лет заключения.