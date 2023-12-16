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На в'їзді в Бровари зіткнулися чотири автомобілі

16 грудня 2023 21:25
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
На в'їзді в Бровари зіткнулися чотири автомобілі
ДТП на в'їзді в Бровари. Фото: t.me/trybunabrovary
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні ввечері, 16 грудня, сталася дорожньо-транспортна пригода на в'їзді в Бровари. Відомо, що зіткнулися чотири автомобілі.

Про це повідомляє "Трибуна — Бровари".

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ДТП на в'їзді в Бровари

"На Вітерці зіткнулися чотири автомобілі. На місці працюють правоохоронці", — йдеться у повідомленні.

ДТП на в'їзді в Бровари
ДТП на в'їзді в Бровари. Фото: t.me/trybunabrovary

Внаслідок ДТП у районі автошколи утворився затор. Людей закликали планувати свої поїздки заздалегідь.

ДТП на в'їзді в Бровари
ДТП на в'їзді в Бровари. Фото: t.me/trybunabrovary
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Допис про ДТП. Фото: скриншот

Нагадаємо, 14 грудня неподалік пункту "Гребене — Рава-Руська" польський мікроавтобус наїхав на трьох українських водіїв. Вони йшли по пішохідному переході, на щастя, всі живі.

Також ми писали, що в Одеській області на лаву підсудних відправили правоохоронця, який скоїв смертельну ДТП. Чоловік наїхав на жінку та втік з місця злочину разом із дружиною.

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