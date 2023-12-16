На в'їзді в Бровари зіткнулися чотири автомобілі
Сьогодні ввечері, 16 грудня, сталася дорожньо-транспортна пригода на в'їзді в Бровари. Відомо, що зіткнулися чотири автомобілі.
Про це повідомляє "Трибуна — Бровари".
ДТП на в'їзді в Бровари
"На Вітерці зіткнулися чотири автомобілі. На місці працюють правоохоронці", — йдеться у повідомленні.
Внаслідок ДТП у районі автошколи утворився затор. Людей закликали планувати свої поїздки заздалегідь.
Нагадаємо, 14 грудня неподалік пункту "Гребене — Рава-Руська" польський мікроавтобус наїхав на трьох українських водіїв. Вони йшли по пішохідному переході, на щастя, всі живі.
Також ми писали, що в Одеській області на лаву підсудних відправили правоохоронця, який скоїв смертельну ДТП. Чоловік наїхав на жінку та втік з місця злочину разом із дружиною.
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