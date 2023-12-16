На въезде в Бровары столкнулись четыре автомобиля
Сегодня вечером, 16 декабря, произошло дорожно-транспортное происшествие на въезде в Бровары. Известно, что столкнулись четыре автомобиля.
Об этом сообщает "Трибуна — Бровары".
ДТП на въезде в Бровары
"На Ветерке столкнулись четыре автомобиля. На месте работают правоохранители", — говорится в сообщении.
В результате ДТП в районе автошколы образовалась пробка. Людей призвали планировать свои поездки заранее.
Напомним, 14 декабря недалеко от пункта "Гребене — Рава-Русская" польский микроавтобус наехал на трех украинских водителей. Они шли по пешеходному переходу, к счастью, все живы.
Также мы писали, что в Одесской области на скамью подсудимых отправили правоохранителя, совершившего смертельное ДТП. Мужчина наехал на женщину и скрылся с места преступления вместе с женой.
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