На въезде в Бровары столкнулись четыре автомобиля

ДТП на въезде в Бровары. Фото: t.me/trybunabrovary

Сегодня вечером, 16 декабря, произошло дорожно-транспортное происшествие на въезде в Бровары. Известно, что столкнулись четыре автомобиля.

Об этом сообщает "Трибуна — Бровары".

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ДТП на въезде в Бровары

"На Ветерке столкнулись четыре автомобиля. На месте работают правоохранители", — говорится в сообщении.

ДТП на въезде в Бровары. Фото: t.me/trybunabrovary

В результате ДТП в районе автошколы образовалась пробка. Людей призвали планировать свои поездки заранее.

ДТП на въезде в Бровары. Фото: t.me/trybunabrovary

Пост о ДТП. Фото: скриншот

Напомним, 14 декабря недалеко от пункта "Гребене — Рава-Русская" польский микроавтобус наехал на трех украинских водителей. Они шли по пешеходному переходу, к счастью, все живы.

Также мы писали, что в Одесской области на скамью подсудимых отправили правоохранителя, совершившего смертельное ДТП. Мужчина наехал на женщину и скрылся с места преступления вместе с женой.