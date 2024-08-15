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На Закарпатті чоловіка вдруге засудили за ухилення від мобілізації — яке покарання визначив суд

15 серпня 2024 01:32
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
На Закарпатті чоловіка вдруге засудили за ухилення від мобілізації
Судове засідання. Ілюстративне фото: Апеляційний суд Вінниці
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Іршавський районний суд Закарпатської області ухвалив вирок для чоловіка, який повторно ухилився від мобілізації під час воєнного стану. Спочатку йому було призначено умовний термін, але після повторного порушення суд виніс реальний термін ув’язнення.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з вироком, оприлюдненим у серпні 2024 року, чоловік у червні 2023 року отримав повістку, яку потрібно було підписати особисто, з вимогою з’явитися до територіального центру комплектування для відправки до військової частини. Проте він проігнорував цю вимогу і не відвідав військкомат у призначений день.

Це стало вже другим порушенням з боку чоловіка. Після першого випадку у липні 2023 року, коли він був засуджений до трьох років ув’язнення, йому було призначено рік іспитового терміну і звільнено від реального покарання. Цей вирок наразі оскаржується прокуратурою.

Рішення суду

У серпні 2024 року Іршавський райсуд, розглянувши повторну справу про ухилення від мобілізації, виніс новий вирок. Суддя визнала чоловіка винним і призначила йому три роки і два місяці ув’язнення, врахувавши невідбуте попереднє покарання. 

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