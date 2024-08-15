В Закарпатье мужчину второй раз осудили за уклонение от мобилизации

Судебное заседание. Иллюстративное фото: Апелляционный суд Винницы

Иршавский районный суд Закарпатской области вынес приговор для мужчины, который повторно уклонился от мобилизации во время военного положения. Сначала ему был назначен условный срок, но после повторного нарушения суд вынес реальный срок заключения.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно приговору, обнародованному в августе 2024 года, мужчина в июне 2023 года получил повестку, которую нужно было подписать лично, с требованием явиться в территориальный центр комплектования для отправки в воинскую часть. Однако он проигнорировал это требование и не посетил военкомат в назначенный день.

Это стало уже вторым нарушением со стороны мужчины. После первого случая в июле 2023 года, когда он был приговорен к трем годам заключения, ему был назначен год испытательного срока и освобожден от реального наказания. Этот приговор обжалуется прокуратурой.

Решение суда

В августе 2024 года Иршавский райсуд, рассмотрев повторное дело об уклонении от мобилизации, вынес новый приговор. Судья признала мужчину виновным и назначила ему три года и два месяца заключения, учитывая несостоявшееся наказание.