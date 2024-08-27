На Закарпатті двох митників звинувачували у хабарництві — суд виправдав чиновників

На Закарпатті двох митників звинувачували в отриманні хабарів від підприємця — рішення суду
На Закарпатті двох митників поста "Лужанка" затримали на хабарях за безперешкодне ввезення в Україну трьох авто на іноземній реєстрації — по 300 доларів за кожен автомобіль. Проте суд виправдав митників через недостатність доказів злочину.
Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Деталі справи
Двох інспекторів відділів митного оформлення поста "Лужанка" у 2021 році затримали на хабарях від підприємця при оформленні автівок на іноземній реєстрації під час їх ввезення в Україну. Транспорт купували в Угорщині.
Досудовим розслідування встановлено, що працівники митного посту "Лужанка" почали безпідставно затримувати автомобілі, проводити їх огляди та максимально ускладнювали процедуру.
За даними слідчих, під час ввезення одного з автомобілів підприємця відвели в службовий кабінет адмінбудівлі митного поста і повідомили, що за кожен транспортний засіб, який той планує ввезти в Україну, він має сплачувати від 300 до 500 доларів, залежно від стану та вартості, в іншому разі у митному оформленні буде відмовлено.
За інформацією сторони обвинувачення, за три автомобілі підприємець сплатив по 300 доларів.
Рішення суду
У суді співробітники митниці не визнали своє вини, зазначивши, що не знайомі з підприємцем і грошей від нього не брали. Їхні колеги розповіли, що нічого не знають про хабарництво обвинувачених.
Суд звернув увагу на те, що під час обшуків в адмінбудівлі митного поста "Лужанка" Закарпатської митниці вилучили дві купюри по 50 доларів, але ці гроші не були в руках обвинувачених. Також суд дійшов висновку, що одних показань підприємця за відсутності інших належних доказів недостатньо для доведення винуватості митників.
Суд визнав митників невинуватими в одержанні службовою особою неправомірної вигоди та виправдав їх. Триває строк на апеляційне оскарження рішення.
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