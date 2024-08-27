На Закарпатті двох митників звинувачували у хабарництві — суд виправдав чиновників

КПП "Лужанка". Фото: zakarpattya24

На Закарпатті двох митників поста "Лужанка" затримали на хабарях за безперешкодне ввезення в Україну трьох авто на іноземній реєстрації — по 300 доларів за кожен автомобіль. Проте суд виправдав митників через недостатність доказів злочину.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

Двох інспекторів відділів митного оформлення поста "Лужанка" у 2021 році затримали на хабарях від підприємця при оформленні автівок на іноземній реєстрації під час їх ввезення в Україну. Транспорт купували в Угорщині.

Досудовим розслідування встановлено, що працівники митного посту "Лужанка" почали безпідставно затримувати автомобілі, проводити їх огляди та максимально ускладнювали процедуру.

За даними слідчих, під час ввезення одного з автомобілів підприємця відвели в службовий кабінет адмінбудівлі митного поста і повідомили, що за кожен транспортний засіб, який той планує ввезти в Україну, він має сплачувати від 300 до 500 доларів, залежно від стану та вартості, в іншому разі у митному оформленні буде відмовлено.

За інформацією сторони обвинувачення, за три автомобілі підприємець сплатив по 300 доларів.

Деталі справи. Фото: скриншот

Рішення суду

У суді співробітники митниці не визнали своє вини, зазначивши, що не знайомі з підприємцем і грошей від нього не брали. Їхні колеги розповіли, що нічого не знають про хабарництво обвинувачених.

Суд звернув увагу на те, що під час обшуків в адмінбудівлі митного поста "Лужанка" Закарпатської митниці вилучили дві купюри по 50 доларів, але ці гроші не були в руках обвинувачених. Також суд дійшов висновку, що одних показань підприємця за відсутності інших належних доказів недостатньо для доведення винуватості митників.

Суд визнав митників невинуватими в одержанні службовою особою неправомірної вигоди та виправдав їх. Триває строк на апеляційне оскарження рішення.