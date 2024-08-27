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На Закарпатье двух таможенников обвиняли в получении взяток от предпринимателя — решение суда

27 августа 2024 21:25
Галина Шподарева - редактор
На Закарпатье двух таможенников обвиняли во взяточничестве — суд оправдал чиновников
КПП "Лужанка". Фото: zakarpattya24
Галина Шподарева - редактор

В Закарпатье двух таможенников поста "Лужанка" задержали на взятках за беспрепятственный ввоз в Украину трех авто на иностранной регистрации — по 300 долларов за каждый автомобиль. Однако суд оправдал таможенников из-за недостаточности доказательств преступления.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Двое инспекторов отделов таможенного оформления поста "Лужанка" в 2021 году задержали на взятках от предпринимателя при оформлении автомобилей на иностранной регистрации при их ввозе в Украину. Транспорт покупали в Венгрии.

Досудебным расследованием установлено, что работники таможенного поста "Лужанка" начали безосновательно задерживать автомобили, проводить их осмотры и максимально усложняли процедуру.

По данным следователей, при ввозе одного из автомобилей предпринимателя отвели в служебный кабинет админздания таможенного поста и сообщили, за каждое транспортное средство, которое тот планирует ввезти в Украину, оно должно платить от 300 до 500 долларов в зависимости от состояния и стоимости, в противном случае в таможенном оформлении будет отказано.

По информации стороны обвинения, за три автомобиля предприниматель заплатил по 300 долларов.

На Закарпатье двух таможенников обвиняли в получении взяток от предпринимателя — решение суда - фото 1
Детали дела. Фото: скриншот

Решение суда

В суде сотрудники таможни не признали своей вины, отметив, что не знакомы с предпринимателем и денег от него не брали. Их коллеги рассказали, что ничего не знают о взяточничестве обвиняемых.

Суд обратил внимание на то, что во время обысков в админздании таможенного поста "Лужанка" Закарпатской таможни изъяли две купюры по 50 долларов, но эти деньги не оказались в руках обвиняемых. Также суд пришел к выводу, что одних показаний предпринимателя при отсутствии других надлежащих доказательств недостаточно для доказательства виновности таможенников.

Суд признал таможенников невиновными в получении должностным лицом неправомерной выгоды и оправдал их. Идет срок на апелляционное обжалование в решении.

На Закарпатье двух таможенников обвиняли в получении взяток от предпринимателя — решение суда - фото 2
Решение суда. Фото: скриншот

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