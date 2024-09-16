Закарпатського програміста підозрювали у спробі втечі з України — що вирішив суд

Суддя. Фото ілюстративне: sud.ua

У Закарпатській області суд розглянув справу щодо чоловіка, який нібито спробував незаконного перетнути державний рубіж. Підозрюваний працює програмістом у ТОВ Samsung electronic company.

Про це йдеться в постанові, яку Рахівський районний суд Закарпатської області ухвалив у середу, 11 вересня.

Читайте також:

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, 26 липня поточного року, близько 09:00, у КПП поблизу залізничної станції Кваси Ясінянської селищної громади Рахівського району Закарпатської області прикордонний наряд виявив і затримав програміста. Чоловік не лише намагався перетнути державний кордон, а й утік, не підкорившися законній вимозі військовослужбовця ДПСУ.

Рішення суду

На судове засідання обвинувачений не з'явився. У письмовій формі він звернувся до суду із проханням розглянути справу без його присутності.

Під час розгляду справи суд з'ясував, що в матеріалах немає даних щодо того, чи перебували прикордонники в момент затримання підсудного на виконанні службових обов'язків і чи були їхні дії законними. Інформація про те, хто й за яких обставин брав участь у затриманні програміста, залишилася нез'ясованою. Прямих доказів того, що програміст мав намір виїхати з України, також не було.

Через відсутність складу адміністративного порушення в діях обвинуваченого суд вирішив закрити справу та сплатити судовий збір у розмірі близько 606 гривен за рахунок держави.

Наразі постанова ще не набула законної чинної. Упродовж 30 днів від дня проголошення рішення суду можна оскаржити шляхом подачі апеляції.