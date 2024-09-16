Закарпатского программиста подозревали в попытке побега из Украины — что решил суд

Судья. Фото иллюстративное: sud.ua

В Закарпатской области суд рассмотрел дело в отношении мужчины, который якобы попытался незаконно пересечь государственный рубеж. Подозреваемый работает программистом в ООО Samsung Electronic Company.

Об этом говорится в постановлении, которое Раховский районный суд Закарпатской области принял в среду, 11 сентября.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, 26 июля текущего года, около 09:00, в КПП вблизи железнодорожной станции Квасы Ясинянской поселковой общины Раховского района Закарпатской области пограничный наряд обнаружил и задержал программиста. Мужчина не только пытался пересечь государственную границу, но и сбежал, не подчинившись законному требованию военнослужащего ГПСУ.

Решение суда

На судебное заседание обвиняемый не явился. В письменной форме он обратился в суд с просьбой рассмотреть дело без его присутствия.

Во время рассмотрения дела суд выяснил, что в материалах нет данных о том, находились ли пограничники в момент задержания подсудимого на исполнении служебных обязанностей и были ли их действия законными. Информация о том, кто и при каких обстоятельствах принимал участие в задержании программиста, осталась невыясненной. Прямых доказательств того, что программист намеревался уехать из Украины, тоже не было.

Из-за отсутствия состава административного нарушения в действиях обвиняемого, суд решил закрыть дело и уплатить судебный сбор в размере около 606 гривен за счет государства.

Постановление еще не вступило в законную силу. В течение 30 дней со дня провозглашения решение суда можно оспорить путем подачи апелляции.