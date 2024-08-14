У Берегівському районі на Закарпатті запрацював сухий порт

Мультимодальний термінал. Фото: Facebook/Віктор Микита

У Закарпатській області розпочало свою роботу нове потужне підприємство. Це мультимодальний термінал, який є великим логістичним хабом на території Берегівського району.

Про це повідомив голова Закарпатської ОДА Віктор Микита у Facebook у середу, 14 серпня.

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Микита розповів, що у межах робочої поїздки відвідав ТОВ "Термінал Чорнотисів", яке функціонує як новий мультимодальний термінал — так званий сухий порт.

Мультимодальний термінал. Фото: Facebook/Віктор Микита

Мультимодальний термінал. Фото: Facebook/Віктор Микита

Він зауважив, що підприємство принесе суттєві надходження в бюджет та нові робочі місця для працівників у громаді Берегівського району.

Основна функція термінала — здійснення перевантаження різноманітних вантажів, зокрема, в перспективі нафтопродуктів з метою подальшого транспортування отримувачам у всіх куточках світу.

Мультимодальний термінал. Фото: Facebook/Віктор Микита

Мультимодальний термінал. Фото: Facebook/Віктор Микита

Голова ОДА зазначив, що термінал має вдале географічне розташування поруч із кордоном з двома країнами ЄС: Угорщиною та Румунією. Наразі підприємство активно нарощує виробничі процеси та у 2025 році має намір у декілька разів збільшити обсяги перевантаження товарів.

Мультимодальний термінал. Фото: Facebook/Віктор Микита

Мультимодальний термінал. Фото: Facebook/Віктор Микита

Його виробнича площа становить 14,1 гектарів, а загальна сума здійснених інвестицій — близько 282 мільйона гривень.