В Береговском районе на Закарпатье заработал сухой порт

На Закарпатье начал работу "сухой порт" — в чем его преимущества
В Закарпатской области начало свою работу новое предприятие. Это мультимодальный терминал, который является большим логистическим хабом на территории Береговского района.
Об этом сообщил глава Закарпатской ОГА Виктор Никита в Facebook в среду, 14 августа.
Сухой порт в Закарпатье
Никита рассказал, что в рамках рабочей поездки посетил ООО "Терминал Чернотисов", которое функционирует как новый мультимодальный терминал — так называемый сухой порт.
Он отметил, что предприятие принесет значительные поступления в бюджет и новые рабочие места для работников в громаде Береговского района.
Основная функция терминала — перегрузка различных грузов, в частности, в перспективе нефтепродуктов с целью дальнейшей транспортировки получателям во всех уголках мира.
Глава ОГА отметил, что терминал имеет удачное географическое расположение рядом с границей с двумя странами ЕС: Венгрией и Румынией. В настоящее время предприятие активно наращивает производственные процессы и в 2025 году намерено в несколько раз увеличить объем перегрузки товаров.
Его производственная площадь составляет 14,1 гектара, а общая сумма осуществленных инвестиций — около 282 миллиона гривен.
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