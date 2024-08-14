В Береговском районе на Закарпатье заработал сухой порт

Мультимодальный терминал. Фото: Facebook/Виктор Никита

В Закарпатской области начало свою работу новое предприятие. Это мультимодальный терминал, который является большим логистическим хабом на территории Береговского района.

Об этом сообщил глава Закарпатской ОГА Виктор Никита в Facebook в среду, 14 августа.

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Никита рассказал, что в рамках рабочей поездки посетил ООО "Терминал Чернотисов", которое функционирует как новый мультимодальный терминал — так называемый сухой порт.

Мультимодальный терминал. Фото: Facebook/Виктор Никита

Мультимодальный терминал. Фото: Facebook/Виктор Никита

Он отметил, что предприятие принесет значительные поступления в бюджет и новые рабочие места для работников в громаде Береговского района.

Основная функция терминала — перегрузка различных грузов, в частности, в перспективе нефтепродуктов с целью дальнейшей транспортировки получателям во всех уголках мира.

Мультимодальный терминал. Фото: Facebook/Виктор Никита

Мультимодальный терминал. Фото: Facebook/Виктор Никита

Глава ОГА отметил, что терминал имеет удачное географическое расположение рядом с границей с двумя странами ЕС: Венгрией и Румынией. В настоящее время предприятие активно наращивает производственные процессы и в 2025 году намерено в несколько раз увеличить объем перегрузки товаров.

Мультимодальный терминал. Фото: Facebook/Виктор Никита

Мультимодальный терминал. Фото: Facebook/Виктор Никита

Его производственная площадь составляет 14,1 гектара, а общая сумма осуществленных инвестиций — около 282 миллиона гривен.