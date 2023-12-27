На Закарпатті сталася бійка між військовими та цивільним

Стиснутий кулак. Ілюстративне фото: freepik

У Закарпатській області, у місті Свалява сталася бійка між людьми у військовій формі та цивільним. Як повідомляється, вона виникла через словесний конфлікт.

Відео опублікував український журналіст Віталій Глагола.

Читайте також:

Бійка з військовими у Сваляві

На відео добре видно моменти, де люди у військовій формі повалили цивільного на землю та жорстко побили, хоча чоловік відбивався. Перед цим у соцмережах поширювалась інформація про те,

що чоловіку хотіли вручити повістку перед бійкою, проте журналіст цю інформацію спростував.

"Інформація про те, що цивільному намагалися вручити повістку, не відповідає дійсності", — написав у пості медійник.

Нагадаємо, що раніше в Іршаві на Закарпатті сталася бійка між співробітником ТЦК та п'яним перехожим, який чи то показав військовому нецензурний жест, чи то вибив сигарету.

Інша бійка сталася в Мукачево, де п'яний співробітник ТЦК СП накинувся з ножем на військовослужбовця.