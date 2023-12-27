На Закарпатье произошла потасовка между военными и гражданским

Сжатый кулак. Иллюстративное фото: freepik

В Закарпатской области, в городе Свалява произошла потасовка между людьми в военной форме и гражданским. Как сообщается, она возникла из-за словесного конфликта.

Видео опубликовал украинский журналист Виталий Глагола .

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Драка с военными в Сваляве

На видео хорошо видны моменты, где люди в военной форме свергли гражданского на землю и жестоко избили, хотя мужчина отбивался. Перед этим в соцсетях распространялась информация о том, что мужчине хотели вручить повестку перед дракой, однако журналист эту информацию опроверг.

"Информация о том, что гражданскому пытались вручить повестку, не соответствует действительности", — написал в посте медийщик.

Напомним, что ранее в Иршаве в Закарпатье произошла драка между сотрудником ТЦК и пьяным прохожим, который показал военному нецензурный жест или выбил сигарету.

Другая потасовка произошла в Мукачево, где пьяный сотрудник ТЦК СП набросился с ножом на военнослужащего.