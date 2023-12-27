Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow На Закарпатье произошла потасовка между военными и гражданским arrow

На Закарпатье произошла потасовка между военными и гражданским

27 декабря 2023 18:46
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
На Закарпатье произошла потасовка между военными и гражданским
Сжатый кулак. Иллюстративное фото: freepik
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Закарпатской области, в городе Свалява произошла потасовка между людьми в военной форме и гражданским. Как сообщается, она возникла из-за словесного конфликта.

Видео опубликовал украинский журналист Виталий Глагола .

Читайте также:

Драка с военными в Сваляве

На видео хорошо видны моменты, где люди в военной форме свергли гражданского на землю и жестоко избили, хотя мужчина отбивался. Перед этим в соцсетях распространялась информация о том, что мужчине хотели вручить повестку перед дракой, однако журналист эту информацию опроверг.

"Информация о том, что гражданскому пытались вручить повестку, не соответствует действительности", — написал в посте медийщик.

Напомним, что ранее в Иршаве в Закарпатье произошла драка между сотрудником ТЦК и пьяным прохожим, который показал военному нецензурный жест или выбил сигарету.

Другая потасовка произошла в Мукачево, где пьяный сотрудник ТЦК СП набросился с ножом на военнослужащего.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

15 декабря 2023

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

20 декабря 2023

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

14 декабря 2023

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

15 декабря 2023

19:57 Какая категория украинцев будет получать повестки с 1 января — разъяснение

19 декабря 2023

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

15 декабря 2023

18:30 Проехать на юг Одесчины мужчинам станет сложнее — новые правила ГПСУ

19 декабря 2023

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

15 декабря 2023
Новость с фото

16:34 С глубин океана возле Антарктиды подняли неизвестное существо, похожее на инопланетное

Актуальное по теме