На Закарпатті відкриється новий індустріальний парк ЕКО Мукачево

Індустріальний парк. Фото: gmk.center

На Закарпатті з'явиться новий індустріальний парк. На його будівництво планують залучити 36 мільйонів євро інвестицій.

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки у п'ятницю, 12 липня.

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Новий індустріальний парк на Закарпатті

Завдяки створенню нового індустріального парку з'явиться близько 900 нових робочих місць.

Кабінет Міністрів прийняв рішення включити парк "ЕКО Мукачево" до Реєстру індустріальних парків. Згідно з концепцією, на його території планується створення ряду підприємств у сфері переробної промисловості, зокрема в галузях деревообробки, виробництва паперу та паперових виробів, а також поліграфічної продукції.

Також планується, що на території парку будуть розміщені підприємства, які займатимуться виробництвом текстилю та електричного устатковання. Крім того, там будуть компанії, які спеціалізуються у галузях електронної промисловості, металообробки, харчових технологій, науково-технічній діяльності, діяльності у сфері інформації й телекомунікацій, альтернативній енергетиці та інших сферах, сумісних із зазначеними.

Для створення індустріального парку на площі 23 гектари ініціатори планують залучити інвестиції на суму понад 36 мільйонів євро.

Нагадаємо, у Подільському районі Києва комунальне підприємство "Київміськсвітло" має намір замінити ртутні та натрієві вуличні ліхтарі на світлодіодні. Планується провести ці роботи на проспекті Свободи за понад 11 мільйонів гривень.

Також львівський ліцей №45 вирішив капітально відремонтувати спортивний майданчик. Вартість робіт становить мільйони гривень.