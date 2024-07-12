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На Закарпатье создадут новый индустриальный парк за 36 млн евро — подробности

12 июля 2024 22:09
Виктория Козырь - редактор
На Закарпатье откроется новый индустриальный парк ЭКО Мукачево
Индустриальный парк. Фото: gmk.center
Виктория Козырь - редактор

На Закарпатье появится новый индустриальный парк. На его строительство планируют привлечь 36 миллионов евро инвестиций.

Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики в пятницу, 12 июля.

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Благодаря созданию нового индустриального парка, появится около 900 новых рабочих мест.

Кабинет Министров принял решение включить парк "ЭКО Мукачево" в Реестр индустриальных парков. Согласно концепции, на его территории планируется создание ряда предприятий в сфере перерабатывающей промышленности, в частности в отраслях деревообработки, производства бумаги и бумажных изделий, а также полиграфической продукции.

Также планируется, что на территории парка будут размещены предприятия, которые будут заниматься производством текстиля и электрического оборудования. Кроме того, там будут компании, специализирующиеся в отраслях электронной промышленности, металлообработки, пищевых технологий, научно-технической деятельности, деятельности в сфере информации и телекоммуникаций, альтернативной энергетике и других сферах, совместимых с указанными. 

Для создания индустриального парка на площади 23 гектара инициаторы планируют привлечь инвестиции на сумму более 36 миллионов евро.

Напомним, в Подольском районе Киева коммунальное предприятие "Киевгорсвет" намерено заменить ртутные и натриевые уличные фонари на светодиодные. Планируется провести эти работы на проспекте Свободы более чем за 11 миллионов гривен.

Также львовский лицей №45 решил капитально отремонтировать спортивную площадку. Стоимость работ составляет миллион гривен.

Минэкономики работа деньги Закарпатье парки

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