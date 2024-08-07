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На Закарпатті військовий відмовився виконувати наказ командира — як його покарав суд

7 серпня 2024 07:21
Чекарьова Марія - редактор
У Закарпатській області чоловік відмовився виконати наказ командира військової частини — що вирішив суд
Шикування в ЗСУ. Фото ілюстративне: mil.in.ua
Чекарьова Марія - редактор

У Закарпатський області військовий не став виконувати наказ свого командира. Відмову чоловік пояснив тим, що вважає розпорядження незаконним.

Про це йдеться у вироку Ужгородського міськкрайонного суду Закарпатської області, опублікованому в Єдиному реєстрі судових рішень у середу, 24 липня.

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Деталі справи

Інцидент стався на початку травня. Згідно із судовими матеріалами, порушник, "перебуваючи на військовій службі, діючи умисно, відкрито відмовився від виконання наказу командира військової частини, чим допустив недбале ставлення до військової служби в умовах особливого періоду".

У суді фігурант свою вину не визнав. Чоловік пояснив, що не виконав наказ, тому що той був незаконним. Згідно з постановою ВЛК, він є обмежено придатним до служби, йому протипоказані служба та робота, що пов'язані з фізичними навантаженнями. Через це на шикування він не з'явився, однак був неподалік.

У відповідь на це представник військової частини зазначив, що бойове злагодження мають проходити всі військовослужбовці.

"Командир роти, враховуючи постанову ВЛК, роз'яснив обвинуваченому, що він виконуватиме обов'язки без навантаження, а саме — входитиме лише в добовий наряд. Крім того, ряд інших військовослужбовців, які мають рішення ВЛК про обмежену придатність до військової служби, проходили бойове злагодження із врахуванням рекомендацій ВЛК", — йдеться в матеріалах суду. 

Рішення суду

Суд визнав порушника винним у недбалому ставленні військової службової особи до військової служби, вчиненому в умовах особливого періоду. Чоловік має сплатити 17 тисяч гривень штрафу.

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