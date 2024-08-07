В Закарпатской области мужчина отказался выполнить приказ командира воинской части — что решил суд

Построение в ВСУ. Фото иллюстративное: mil.in.ua

В Закарпатской области военный не стал выполнять приказ своего командира. Отказ мужчина объяснил тем, что считает распоряжение незаконным.

Об этом говорится в приговоре Ужгородского горрайонного суда Закарпатской области, опубликованном в Едином реестре судебных решений в среду, 24 июля.

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Детали дела

Инцидент произошел в начале мая. Согласно судебным материалам, нарушитель, "находясь на военной службе, действуя умышленно, открыто отказался от выполнения приказа командира воинской части, чем допустил небрежное отношение к военной службе в условиях особого периода".

В суде фигурант свою вину не признал. Мужчина объяснил, что не выполнил приказ, потому что тот был незаконным. Согласно постановлению ВВК, он является ограничено пригодным к службе, ему противопоказаны служба и работа, связанные с физическими нагрузками. Поэтому на построение он не явился, однако был неподалеку.

В ответ на это представитель воинской части отметил, что боевое согласование должны проходить все военнослужащие.

"Командир роты, учитывая постановление ВВК, разъяснил обвиняемому, что он будет выполнять обязанности без нагрузки, а именно будет входить только в суточный наряд. Кроме того, ряд других военнослужащих, имеющих решение ВВК об ограниченной пригодности к военной службе, проходили боевое согласование с учетом рекомендаций ВВК", — говорится в материалах суда.

Решение суда

Суд признал нарушителя виновным в небрежном отношении военного должностного лица к военной службе, совершенном в условиях особого периода. Мужчина должен заплатить 17 тысяч гривен штрафа.