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На заміну АЕС та ТЕЦ — в Укренерго запропонували, чим перекрити дефіцит виробництва електрики

1 липня 2024 23:26
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
В Укренерго розповіли про темпи відновлення пошкоджених обʼєктів енергетики
Ремонт ТЕЦ. Фото: ДТЕК
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Внаслідок ворожих атак найбільше постраждали теплові та гідроелектростанції, а також окремі теплоелектроцентралі, зокрема в Харкові. Зараз на енергоблоках, що не були повністю зруйновані, йдуть відновлювальні роботи.

Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі Української правди.

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Як проходить процес відновлення енергосистеми

За його словами, зараз усі зусилля і ресурси спрямовані на відновлення електростанцій. Адже мережа Укренерго має достатню пропускну здатність, щоб протранспортувати електрику в регіони.

"У нас зараз основна проблема — це якраз дефіцит саме виробничих потужностей для виробництва електроенергії. І от на цьому зараз сконцентровані зусилля і також хочу вам сказати що паралельно з відновленням традиційних існуючих електростанцій триває робота з розгортання і стимулювання приватного бізнесу до розгортання так званої децентралізованої генерації, про яку багато людей вже чули", — заявив Кудрицький.

Децентралізована генерація передбачає створення невеликих станцій на газі, біомасі, сонячні та вітрові електростанції, щоб забезпечити додаткові джерела енергії. 

"І от мережа таких невеликих станцій в Україні має з'явитися якомога швидше і для цього теж зараз створюються економічні передусім умови для того, щоб приватні компанії з України і з-за кордону могли інвестувати в таку генерацію і створити нам таку дублюючу, по суті генеруючу потужність, яка б замінила пошкоджені енергоблоки теплових і гідроелектростанцій", — додав голова НЕК "Укренерго"

Нагадаємо, російські загарбники понад 12 разів атакували Бурштинську теплоелектростанцію в Івано-Франківській області. Внаслідок цього енергооб'єкт не підлягає відновленню.

Також директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко зробив невтішний прогноз щодо стану енергосистеми України взимку. За його словами, для відновлення потужностей потрібно приблизно два роки.

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