В Укрэнерго рассказали о темпах восстановления поврежденных объектов энергетики

Ремонт ТЭЦ. Фото: ДТЭК

В результате вражеских атак больше всего пострадали тепловые и гидроэлектростанции, а также отдельные теплоэлектроцентрали, в частности в Харькове. Сейчас на энергоблоках, не полностью разрушенных, идут восстановительные работы.

Об этом сообщил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире Украинской правды.

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Как проходит процесс восстановления энергосистемы

По его словам, сейчас все усилия и ресурсы направлены на восстановление электростанций. Ведь сеть Укрэнерго обладает достаточной пропускной способностью, чтобы протранспортировать электричество в регионы.

"У нас сейчас основная проблема — это как раз дефицит именно производственных мощностей для производства электроэнергии. И вот на этом сейчас сконцентрированы усилия и также хочу вам сказать, что параллельно с восстановлением традиционных существующих электростанций идет работа по развертыванию и стимулированию частного бизнеса к развертыванию так называемой децентрализованной генерации, о которой многие уже слышали", — заявил Кудрицкий.

Децентрализованная генерация предполагает создание небольших станций на газе, биомассе, солнечные и ветровые электростанции, чтобы обеспечить дополнительные источники энергии.

"И вот сеть таких небольших станций в Украине должна появиться как можно быстрее, и для этого тоже сейчас создаются экономические прежде всего условия для того, чтобы частные компании из Украины и за рубежом могли инвестировать в такую генерацию и создать нам такую дублирующую по существу генерирующую мощность, которая бы заменила поврежденные энергоблоки тепловых и гидроэлектростанций", — добавил глава НЭК "Укрэнерго"

Напомним, российские захватчики более 12 раз атаковали Бурштынскую теплоэлектростанцию в Ивано-Франковской области. В результате этого энергообъект не подлежит восстановлению.

Также директор Центра исследований энергетики Александр Харченко сделал неутешительный прогноз по состоянию энергосистемы Украины зимой. По его словам, для обновления мощностей требуется примерно два года.