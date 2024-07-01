Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow На замену АЭС и ТЭЦ — в Укрэнерго предложили, чем перекрыть дефицит производства электричества arrow

На замену АЭС и ТЭЦ — в Укрэнерго предложили, чем перекрыть дефицит производства электричества

1 июля 2024 23:26
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
В Укрэнерго рассказали о темпах восстановления поврежденных объектов энергетики
Ремонт ТЭЦ. Фото: ДТЭК
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В результате вражеских атак больше всего пострадали тепловые и гидроэлектростанции, а также отдельные теплоэлектроцентрали, в частности в Харькове. Сейчас на энергоблоках, не полностью разрушенных, идут восстановительные работы.

Об этом сообщил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире Украинской правды.

Читайте также:

Как проходит процесс восстановления энергосистемы

По его словам, сейчас все усилия и ресурсы направлены на восстановление электростанций. Ведь сеть Укрэнерго обладает достаточной пропускной способностью, чтобы протранспортировать электричество в регионы.

"У нас сейчас основная проблема — это как раз дефицит именно производственных мощностей для производства электроэнергии. И вот на этом сейчас сконцентрированы усилия и также хочу вам сказать, что параллельно с восстановлением традиционных существующих электростанций идет работа по развертыванию и стимулированию частного бизнеса к развертыванию так называемой децентрализованной генерации, о которой многие уже слышали", — заявил Кудрицкий.

Децентрализованная генерация предполагает создание небольших станций на газе, биомассе, солнечные и ветровые электростанции, чтобы обеспечить дополнительные источники энергии.

"И вот сеть таких небольших станций в Украине должна появиться как можно быстрее, и для этого тоже сейчас создаются экономические прежде всего условия для того, чтобы частные компании из Украины и за рубежом могли инвестировать в такую генерацию и создать нам такую дублирующую по существу генерирующую мощность, которая бы заменила поврежденные энергоблоки тепловых и гидроэлектростанций", — добавил глава НЭК "Укрэнерго"

Напомним, российские захватчики более 12 раз атаковали Бурштынскую теплоэлектростанцию в Ивано-Франковской области. В результате этого энергообъект не подлежит восстановлению.

Также директор Центра исследований энергетики Александр Харченко сделал неутешительный прогноз по состоянию энергосистемы Украины зимой. По его словам, для обновления мощностей требуется примерно два года.

война электроэнергия Украина сфера энергетики электроснабжение Укрэнерго ТЭС война в Украине энергетика свет

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно