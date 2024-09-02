На Житомирщині чоловік вчиняв махінації з виплатами військовим — що вирішив суд

Суддя. Ілюстративне фото: кадр з відео телеканалу «ІРТ»

На Житомирщині 28-річний військовослужбовець був засуджений до трьох років позбавлення волі за участь в організованій групі. Вони вносили фальшиві дані у документи і завдали збитків військовій частині на суму понад пів мільйона гривень.

Про це повідомила пресслужба Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області.

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Обставини справи

На Житомирщині 28-річний військовослужбовець був учасником організованої групи, яка вносила фальшиві дані в офіційні документи для незаконного отримання додаткових виплат військовослужбовцям під час воєнного стану в розмірі 100 тисяч гривень.

Як співучасник він залучав до схеми осіб, які перебували у пункті постійної дислокації у Звягелі, і вносив неправдиву інформацію у документи, на підставі яких видавалися накази про відрядження військовослужбовців до зони бойових дій та виплату додаткової винагороди.

Також він отримував від від військовослужбовців, які були залучені як пособники, кошти, що надходили на їхні банківські рахунки, завдавши військовій частині збитків на суму 574 190 гривень.

Рішення суду

Дії 28-річного військового кваліфікували як злочин, вчинений групою осіб зі зловживанням службовим становищем.

Суд призначив чоловіку три роки позбавлення волі та заборонив обіймати певні посади на два роки. А також призначив військову про штраф розміром у 8 500 гривень.

Засуджений також має відшкодувати військовій частині 574 190 гривень.