В Житомирской области мужчина совершал махинации с выплатами военным — что решил суд

Судья. Иллюстративное фото: кадр с видео телеканала «ИРТ»

В Житомирской области 28-летний военнослужащий был приговорен к трем годам лишения свободы за участие в организованной группе. Они вносили фальшивые данные в документы и нанесли ущерб воинской части на сумму более полумиллиона гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Новоград-Волынского горрайонного суда Житомирской области.

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Обстоятельства дела

В Житомирской области 28-летний военнослужащий был участником организованной группы, которая вносила фальшивые данные в официальные документы для незаконного получения дополнительных выплат военнослужащим во время военного положения в размере 100 тысяч гривен.

Как соучастник он привлекал к схеме находившихся в пункте постоянной дислокации в Звягеле лиц и вносил ложную информацию в документы, на основании которых выдавались приказы о командировках военнослужащих в зону боевых действий и выплату дополнительного вознаграждения.

Также он получал от военнослужащих, которые были привлечены в качестве пособников, средства, поступавшие на их банковские счета, нанеся воинской части ущерб на сумму 574 190 гривен.

Решение суда

Действия 28-летнего военного квалифицировали как преступление, совершенное группой лиц со злоупотреблением служебным положением.

Суд назначил мужчину три года лишения свободы и запретил занимать определенные должности на два года. А также назначил военную о штрафе в размере 8 500 гривен.

Осужденный также должен возместить воинской части 574 190 гривен.