У Житомирській області зробили з пам'ятника Леніну пам'ятник Тарасу Шевченку

Пам'ятник Шевченку. Фото: Суспільне Житомир/Катерина Мороз

У селі Котлярка Житомирської області в рамках декомунізації вирішили не прибирати пам'ятник Леніну, а перетворити його на пам'ятник Шевченку. Для того, щоб відтворити риси Кобзаря, художник Володимир Герасимчук змінив скульптурі підборіддя та зняв з її голови кепку. А ще колишній Ленін тепер тримає в руках "Кобзар" і вдягнутий у пальто.

Про це в п'ятницю, 2 серпня, повідомило Суспільне.

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Перероблений пам'ятник Шевченку. Суспільне Житомир/Катерина Мороз

Ініціаторкою перетворення стала завідувачка будинку культури села Котлярка Тетяна Петрук.

"Коли я побачила, що його от-от повалять, щось заболіло в душі. І відразу подумала: "А чому б його не переробити?" Я звернулася до громади, підійшла до Володимира Григоровича Герасимчука і кажу: "Володю, ти його переробиш чи ні? Перероби, будь ласка, з Леніна на Шевченка", — розповіла жінка.

Також вона додала, що у разі, якби цей пам'ятник повністю знесли, грошей на встановлення нового у громади не вистачило. Саме тому Леніну вирішили дати "другий шанс". Робота над пам'ятником тривала близько двох тижнів.

"Хотілося зробити його так, як я уявляв. Комір я доліплював, "Кобзарик" замість кепки. Оббивав і болгаркою пиляв. Шарф я йому доліпив, щоб трохи його змінити. З піджака я робив пальто. Не вдалося змінити пам’ятнику ноги. Тарас Шевченко носив модні туфлі із загостреними носами. Проте, загострити округлі чоботи Леніна не вдалося. Я пробував, але їх неможливо було зрізати болгаркою", — зазначив Володимир Герасимчук.

Думки щодо таких змін у місцевих мешканців розділилися: одні кажуть, що це гарна ідея, інші вважають, що на Шевченка пам'ятник зараз все одно не схожий, та й людям відомо, хто насправді ховається за цією маскою Кобзаря.

Заступник голови Українського інституту національної пам’яті Володимир Тиліщак заявив, що пам'ятник таким чином просто формально прибрали з публічного простору.

"Як на мене, це не дуже добре для вшанування постаті Тараса Шевченка. Очевидно, що громада в межах своїх повноважень може вирішувати, але питання художнього вираження та естетичних цінностей також повинні враховуватися. З цієї точки зору, це далеко не найкращий і не оптимальний спосіб як декомунізації, так і вшанування пам’яті Тараса Шевченка", — наголосив Тиліщак.