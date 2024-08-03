В Житомирской области сделали из памятника Ленину памятник Тарасу Шевченко

Памятник Шевченко. Фото: Суспільне Житомир/Екатерина Мороз

В селе Котлярка Житомирской области в рамках декоммунизации решили не убирать памятник Ленину, а превратить его в памятник Шевченко. Для того чтобы воспроизвести черты Кобзаря, художник Владимир Герасимчук изменил скульптуре подбородок и снял с ее головы кепку. А еще бывший Ленин теперь держит в руках "Кобзарь" и одет в пальто.

Об этом в пятницу, 2 августа, сообщило Суспільне.

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Переделанный памятник Шевченко. Житомир/Екатерина Мороз

Инициатором преобразования стала заведующая домом культуры села Котлярка Татьяна Петрук.

"Когда я увидела, что его вот-вот повалят, что-то заболело в душе. И сразу подумала: "А почему бы его не переделать? Я обратилась к громаде, подошла к Владимиру Григорьевичу Герасимчуку и говорю: "Володя, ты его переделаешь или нет? Переделай, пожалуйста, из Ленина на Шевченко", — рассказала женщина.

Также она добавила, что в случае, если бы этот памятник полностью снесли, денег на установку нового у громады не хватило б. Именно поэтому Ленину решили дать "второй шанс". Работа над памятником продолжалась около двух недель.

"Хотелось сделать его так, как я представлял. Воротник я долеплял, "Кобзарик" вместо кепки. Одбивал и болгаркой пилил. Шарф я ему долепил, чтобы немного его изменить. Из пиджака я делал пальто. Не удалось сменить памятнику ноги. Тарас Шевченко носил модные туфли с заостренными носами. Тем не менее, заострить округлые сапоги Ленина не удалось. Я пытался, но их невозможно было срезать болгаркой", — отметил Владимир Герасимчук.

Мнения относительно таких изменений у местных жителей разделились: одни говорят, что это хорошая идея, другие считают, что на Шевченко памятник все равно не похож, и людям известно, кто на самом деле скрывается за этой маской Кобзаря.

Заместитель председателя Украинского института национальной памяти Владимир Тылищак заявил, что памятник таким образом просто формально убрали из публичного пространства.

"По-моему, это не очень хорошо для чествования фигуры Тараса Шевченко. Очевидно, что громада в пределах своих полномочий может решать, но вопросы художественного выражения и эстетических ценностей также должны учитываться. С этой точки зрения, это далеко не лучший и не оптимальный способ как декоммунизации, так и памяти Тараса Шевченко", — отметил Тилищак.