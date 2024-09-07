Овруцький суд призначив п'ять років батьку, який п'ять років не сплачував аліменти

Судове засідання. Ілюстративне фото: newch.tv

У Житомирській області судили чоловіка, який п'ять років не платив аліменти своїй дитині. Загальна сума його заборгованості становить майже 179 тисяч гривень.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Так, чоловік, не зважаючи на вимоги сімейного кодексу щодо обов'язків батьків утримувати дітей до досягнення ними повноліття, протягом п'яти років не платив аліменти.

"Будучи працездатним, офіційно не працевлаштованим, на обліку в ОЦЗ не перебував, кошти не сплачував, іншої матеріальної допомоги на утримання своєї дитини не надавав", — йдеться у матеріалах суду.

Внаслідок несплати аліментів на утримання дитини у громадянина накопичилася заборгованість, яка становить 178 тисяч 914 гривень.

Рішення суду

Під час суду обвинувачений визнав свою провину. За словами колишньої дружини, з 2019 років він сплатив лише 5000 гривень, тому вона змушена самостійно утримувати дитину.

Чоловіку призначили покарання у вигляді 240 годин громадських робіт.