Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow На Житомирщині судили чоловіка, який п'ять років не платив аліменти — як його покарав суд arrow

На Житомирщині судили чоловіка, який п'ять років не платив аліменти — як його покарав суд

7 вересня 2024 23:53
Євгенія Брюховецька - редактор
Овруцький суд призначив п'ять років батьку, який п'ять років не сплачував аліменти
Судове засідання. Ілюстративне фото: newch.tv
Євгенія Брюховецька - редактор

У Житомирській області судили чоловіка, який п'ять років не платив аліменти своїй дитині. Загальна сума його заборгованості становить майже 179 тисяч гривень.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

Так, чоловік, не зважаючи на вимоги сімейного кодексу щодо обов'язків батьків утримувати дітей до досягнення ними повноліття,  протягом п'яти років не платив аліменти.

"Будучи працездатним, офіційно не працевлаштованим, на обліку в ОЦЗ не перебував, кошти не сплачував, іншої матеріальної допомоги на утримання своєї дитини не надавав", — йдеться у матеріалах суду.

Внаслідок несплати аліментів на утримання дитини у громадянина накопичилася заборгованість, яка становить 178 тисяч 914 гривень. 

Рішення суду

Під час суду обвинувачений визнав свою провину. За словами колишньої дружини, з 2019 років він сплатив лише 5000 гривень, тому вона змушена самостійно утримувати дитину.

Чоловіку призначили покарання у вигляді 240 годин громадських робіт.

Також важливі новини дня по темі:

суд діти українці аліменти батьки судові рішення

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

13:22 ЗСУ за тиждень знищили майже 9 тисяч окупантів — деталі від Сухопутних військ

13:20 Партизани АТЕШ знайшли пункт ремонту техніки окупантів у Донецьку

13:04 У Нацгвардії розповіли про спроби окупантів просунутися на Харківщині

13:04 Мешканці деяких областей зможуть отримати грошову допомогу — які умови

13:01 У КМВА уточнили інформацію щодо кількості загиблих через вибух на АТП

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

12:58 Хакери ГУР на честь Дня розвідки атакували російські оборонні компанії

12:53 На Одещині відремонтують шкільну їдальню за 24 мільйони

12:49 Леся Нікітюк показала 17-річну себе разом із колишнім хлопцем-діджеєм

12:48 Літнє тепло не покидає Україну — прогноз погоди на завтра від синоптика Діденко

12:46 Лубінець заявив, що російським полоненим в Україні заборонили телефонні дзвінки

13:22 ЗСУ за тиждень знищили майже 9 тисяч окупантів — деталі від Сухопутних військ

13:20 Партизани АТЕШ знайшли пункт ремонту техніки окупантів у Донецьку

13:04 У Нацгвардії розповіли про спроби окупантів просунутися на Харківщині

13:04 Мешканці деяких областей зможуть отримати грошову допомогу — які умови

13:01 У КМВА уточнили інформацію щодо кількості загиблих через вибух на АТП

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

12:58 Хакери ГУР на честь Дня розвідки атакували російські оборонні компанії

12:53 На Одещині відремонтують шкільну їдальню за 24 мільйони

12:49 Леся Нікітюк показала 17-річну себе разом із колишнім хлопцем-діджеєм

12:48 Літнє тепло не покидає Україну — прогноз погоди на завтра від синоптика Діденко

12:46 Лубінець заявив, що російським полоненим в Україні заборонили телефонні дзвінки

Ексклюзив

06:23 Гроші знайшлися — чому Рада відмовилася підвищувати податки та чиїм коштом фінансуватимуть армію

6 вересня 2024

20:09 Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

17:27 Причини мовних скандалів в Одесі — думка містян

5 вересня 2024

18:33 Донатять, але не всі й не завжди — кого найчастіше підтримують одесити

4 вересня 2024
Ексклюзив

18:41 Україна може залишитися без свіжих овочів та фруктів вже цієї зими — відома причина

06:40 Скільки коштує 1 кг чормету — ціни на брухт в Україні у вересні

06:30 В Україні почали зростати ціни на соняшник — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

3 вересня 2024
Ексклюзив

19:27 Воюй або працюй — хто може претендувати на економічне бронювання

Новина з фото

06:56 Перевіряємо гаманці — ТОП-15 цінних монет України

06:40 В Україні стрімко зростають ціни на дорогоцінні метали — скільки коштує 1 г золота у вересні

Text

12:38 У Третій штурмовій розкрили секрет ефективності свого підрозділу

7 вересня 2024
Text

22:15 Республіканець Креншоу розкрив плани Трампа щодо України у разі його перемоги на виборах

Text

19:57 США дозволять удари далекобійною зброєю по Росії — конгресмени склали лист

Text

13:25 Табах заявив, що в України вкрали 9 млрд доларів на зброю

Text

13:14 Експерт оцінив перебіг операції ЗСУ в Курській області та назвав ймовірні наслідки

Text

10:02 Табах пояснив, чи матиме Росія вплив на вибори президента США

6 вересня 2024
Text

21:00 Як зростання курсу долара у 2024 році вплине на українців — розслідування "Наша Справа"

Text

17:50 Прощання із загиблою сім'єю у Львові та розстріл українських полонених — ефір Вечір.LIVE

Text

14:25 В Україні за 2,5 роки сталося понад 80 тисяч випадків СЗЧ, — нардеп

Text

13:03 Нардеп пояснив, як карають бійців, які самовільно залишили свою частину

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

29 серпня 2024

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги

28 серпня 2024

09:31 Шапаренко піде з Динамо до кінця трансферного вікна — відомо, де гратиме українець

27 серпня 2024

02:34 Кому з українців доступна військова служба за місцем проживання — нові норми