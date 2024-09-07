Овручский суд назначил пять лет отцу, который пять лет не платил алименты

Судебное заседание. Иллюстративное фото: newch.tv

В Житомирской области судили мужчину, который пять лет не платил алименты своему ребенку. Общая сумма его задолженности составляет около 179 тысяч гривен.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

Так, мужчина, несмотря на требования семейного кодекса об обязанностях родителей содержать детей до достижения ими совершеннолетия, в течение пяти лет не платил алименты.

"Будучи трудоспособным, официально не трудоустроенным, на учете в ОЦЗ не состоял, средства не платил, другой материальной помощи на содержание своего ребенка не предоставлял", — говорится в материалах суда.

В результате неуплаты алиментов на содержание ребенка у гражданина накопилась задолженность, которая составляет 178 тысяч 914 гривен.

Решение суда

Во время суда обвиняемый признал свою вину. По словам бывшей жены, с 2019 года он оплатил всего 5000 гривен, поэтому она вынуждена самостоятельно содержать ребенка.

Мужчине назначили наказание в размере 240 часов общественных работ.