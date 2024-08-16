У Бердичеві військовозобов'язаний в кабінеті ТЦК вдарив співробітника

Судове засідання. Ілюстративне фото: Вінницький апеляційний суд

У місті Бердичів Житомирської області військовозобов'язаний напав на працівника Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Чоловік зламав військкому ніс, через що його судили.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

4 червня 2024 року близько 11:15 в приміщені службового кабінету Бердичівського РТЦК та СП чоловік умисно завдав удар кулаком в область носа заступнику начальника військкомату.

Внаслідок його дій у працівника ТЦК був закритий перелом кісток носа та крововилив на переніссі. Також громадянин намагався завдати тілесних ушкоджень й іншим особам в кабінеті, але його зупинили.

Під час розслідування чоловік беззаперечно визнав свою провину у вчинені правопорушення, тому до суду було направлено обвинувальний акт із клопотанням про розгляд у спрощеному провадженні без проведення судового розгляду в судовому засіданні.

Рішення суду

Громадянина визнали винним, а враховуючи зухвалість дій обвинуваченого щодо представника ТЦК, суд вважав недостатнім покарання у вигляді штрафу або апробаційного нагляду, тому призначив йому один рік обмеження волі, яке слід відбувати реально.