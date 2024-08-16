В Бердичеве военнообязанный в кабинете ТЦК ударил сотрудника

Судебное заседание. Иллюстративное фото: Винницкий апелляционный суд

В городе Бердичев Житомирской области военнообязанный напал на работника Территориального центра комплектования и социальной поддержки. Мужчина сломал военкому нос, из-за чего его судили.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

4 июня 2024 года около 11:15 в помещении служебного кабинета Бердичевского РТЦК и СП мужчина умышленно нанес удар кулаком в область носа заместителю начальника военкомата.

В результате его действий у работника ТЦК был закрытый перелом костей носа и кровоизлияние на переносице. Также гражданин пытался нанести телесные повреждения и другим лицам в кабинете, но его остановили.

В ходе расследования мужчина безоговорочно признал свою вину в совершении правонарушения, поэтому в суд был направлен обвинительный акт с ходатайством о рассмотрении в упрощенном производстве без проведения судебного разбирательства в судебном заседании.

Решение суда

Гражданина признали виновным, а учитывая дерзость действий обвиняемого в отношении представителя ТЦК, суд считал недостаточным наказание в виде штрафа или апробационного надзора, поэтому назначил ему один год ограничения свободы, которое следует отбывать реально.