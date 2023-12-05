День Святого Миколая 2023 — дитячі вірші до свята, які легко і весело вчити

Резиденція Святого Миколая у Львові. Фото: УНІАН

Вже 6 грудня українці відзначатимуть велике та світле свято — День Святого Миколая. Це найулюбленіша дата кожної дитини, до якої готують листи з побажаннями, пісні, танці й, звичайно, вчать вірші. Усе це, без сумніву, допомагає відчути атмосферу чарівництва та надії.

Тож, пропонуємо до Дня Святого Миколая добірку веселих, добрих та красивих віршів для найменших та школярів.

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Через сніг і хуртовини

Миколайко йде святий,

він для кожної дитини

принесе дарунок свій!

***

Мій святенький Миколаю,

Приходи скоріш, благаю.

Я до тебе помолюся

І тихенько пригорнуся.

Щастя дай моїй родині

І коханій Україні!

***

Святий отче, Миколай!

Мою хату не минай!

Подаруй мені потіху

І торбину, повну сміху,

І здоров'я для родини,

Красну долю для Вкраїни!

***

В український наш край

Йде Святий Миколай,

Через поле і ліс

Подарунки приніс.

Сняться діткам вві сні

Ті дарунки смачні,

Що залишить в кутку

В золотім чобітку.

***

Я Святого Миколая,

Дуже-дуже добре знаю.

Він на свято в чобіток

Для слухняних діточок

Має у своїй торбинці

Найприємніші гостинці!

***

Через поле, через гай

Йде до діток Миколай.

У білесенькій торбинці

Він для всіх несе гостинці.

***

Від Святого Миколая

Я даруночка чекаю,

Не стулю всю нічку очі,

Бо який він, знати хочу.

***

Ходить Миколайко

Від хати до хати,

Гостинцями хоче

Всіх обдарувати.

Славні Янголята

Йому помагають.

Двері та віконця

Справно відчиняють.

***

Нічка таємнича,

Ніченька казкова

Приходить щороку

Й щораз загадкова.

Тільки раз у році

Нічка ця буває,

Коли Миколайко

Дари посилає.

***

Святий Миколаю,

Прийди до нас з раю,

Принеси нам дари

Кожному до пари.

Цукерки смачненькі,

Булочки пухкенькі,

Книжечок багато

Читати у свято.

***

Червоніють снігурі

На снігу під липою.

Йде в кожусі Миколай,

Аж сніжок порипує.

Зупинився у дворі,

Розв’язав торбинку,

Нашій бабі сніговій

Пов’язав хустинку.

Святий Миколай з мішком подарунків. Фото: google.com

Найгарніші вірші до свята Святого Миколая для школярів українською мовою

Любий Отче Миколаю,

Ти усе про мене знаєш.

З висоти небес спустися,

Серця лагідно торкнися,

Освяти його Любов'ю,

Подаруй душі здоров’я.

Буду чемна і слухняна,

Все робитиму старанно.

Хочу, Отче, як і Ти,

Мир і Радість всім нести.

***

Святий Миколаю,

Я тебе благаю:

Пошли щастя й світлу долю

Козацькому краю.

Дідусь і бабуся —

Щоб були здорові,

Татусь і матуся —

Щоб жили в любові.

Усім добрим діткам

Принеси гостинці

І подаруй Божу ласку

Кожній сиротинці.

***

Все затихло надворі,

Сяють зорі угорі,

Всі чекають-виглядають

Чудотворця Миколая.

Але щось він забарився.

Може, в небі заблудився?

В нього клопотів багато,

Бо заходить в кожну хату.

Все, що в нього в торбі є,

Чемним дітям роздає.

***

На стiнi висять снiжинки,

Сяє вогником ялинка,

Сяє кулька кольорова

I памушечка цукрова.

А надворi сипле снiг,

Замiтає сто дорiг,

Але ту не замете,

Де Святий Микола йде!

Для слухняних дiточок –

Принесе вiн див мiшок.

Обiйде усi хати,

То ж чекай на Hього й ти!

***

Ще ніхто його не бачив,

Та у ліжечка дитячі

Він кладе під подушки

Подарунки та книжки.

Хочу я побачить чудо

І сьогодні спать не буду.

Довго-довго я не спав:

Все чекав, чекав, чекав...

Починаю вже дрімати...

Миколай зайшов в кімнату,

Він схилився наді мною

І лоскоче бородою.

Щось тихесенько шепоче.

Хочу я відкрити очі,

Та не можу, мабуть, сплю.

Миколая я люблю!

***

Зимовий вечір впав на плечі,

Неначе казка все навкруг.

Біліє поле в темний вечір,

Біліє гай, діброва, й луг.

Під кригою завмерла річка,

На вітах іній виграва,

А дерево, неначе свічка,

Немов іскриночка жива.

Блищать сніжинки на малятах,

Іскриться сніг, біліє все.

А з неба у святкових шатах

Нам Миколай дари несе.

***

Ти сьогодні швидше спать лягай,

Бо приїде в гості Миколай.

Бачиш, перша зіронька горить —

То вже Миколай до нас спішить.

В нього коні білі, наче сніг,

Борода сивенька аж до ніг,

У сріблясті саночки сіда,

І за вітром в'ється борода.

Миколай про діток знає все,

Подарунки кожному несе,

Має для дитячих подушок

Подарунків повно — аж мішок!

***

Коли замерзла річка

І став біленьким гай,

Прийшов у темну нічку

На землю Миколай.

Від хати і до хати

Снігами через лід

Спішить, спішить завзято

Старенький сивий дід.

Він в шапці-неведимці,

У теплім кожушку,

Приніс усім гостинці

У чарівнім мішку.

***

Є свято гарне в Україні.

Є свято казки чарівне.

Що Миколай в святій ряднині

Слухняним ласощі несе.

Це свято раз буває в році.

Воно нікого не мине.

Бо Миколай святий із неба.

В оселю кожну зазирне.

Отець святий про всіх все знає

Хоч любить нас, та бачить все.

Він чемних, лагідних вітає

І радість їм за це несе.

Прекрасне свято це у грудні

Приносить віру в чудеса.

І знають всі, що в тяжкі будні

Віра у святість все спасе,

У кожній країні є своє свято.

Там — Санта Клаус, в інших — Дід Мороз.

Ми любим Миколая. Нас багато.

Бо з нами — Матір Божа та Ісус Христос!

Відео з красивими віршами до Дня Святого Миколая

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