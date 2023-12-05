День Святого Николая 2023 — детские стихи, которые весело и легко учить

Резиденция Святого Николая во Львове. Фото: УНИАН

Уже 6 декабря украинцы отмечают большой и светлый праздник — День Святого Николая. Это самая любимая дата каждого ребенка, к которой готовят письма с пожеланиями, песни, танцы и, конечно, учат стихи. Все это, несомненно, помогает ощутить атмосферу волшебства и надежды.

Итак, предлагаем ко Дню Святого Николая подборку веселых, добрых и красивых стихов для самых маленьких и школьников.

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Через снега, метели

Николай идет святой,

Он для каждого ребенка

принесет подарок свой!

***

Святой Николай!

Мой дом не пропускай!

Подари мне потеху

И сумку, полную смеха,

И здоровье для семьи,

И судьбу счастливую для страны!

***

Я Святого Николая,

Знаю очень хорошо.

С бородою белою

С красным он мешком.

Мчит он к нам на праздник

Мы его все ждем!

***

От Святого Николая

Я подарочка все жду,

Не сомкну всю ночь глаза я,

Так узнать его хочу.

***

Ходит Николай

От дома к дому,

Гостинцами хочет

Всех одарить.

Славные Ангелочки

Ему помогают.

Двери и окошки

Исправно открывают.

***

Николай Святой идет,

И подарки он несет,

Все невзгоды заберет,

Счастье людям он дает!

***

В день Николая-чудотворца

Пусть в сердце вашем светит солнце,

Пусть радостью сияют лица,

Мечтам святой поможет сбыться.

Святой Николай с мешком подарков. Фото: google.com

Самые красивые стихи к празднику Святого Николая для школьников на украинском языке

Любий Отче Миколаю,

Ти усе про мене знаєш.

З висоти небес спустися,

Серця лагідно торкнися,

Освяти його Любов'ю,

Подаруй душі здоров’я.

Буду чемна і слухняна,

Все робитиму старанно.

Хочу, Отче, як і Ти,

Мир і Радість всім нести.

***

Святий Миколаю,

Я тебе благаю:

Пошли щастя й світлу долю

Козацькому краю.

Дідусь і бабуся —

Щоб були здорові,

Татусь і матуся —

Щоб жили в любові.

Усім добрим діткам

Принеси гостинці

І подаруй Божу ласку

Кожній сиротинці.

***

Все затихло надворі,

Сяють зорі угорі,

Всі чекають-виглядають

Чудотворця Миколая.

Але щось він забарився.

Може, в небі заблудився?

В нього клопотів багато,

Бо заходить в кожну хату.

Все, що в нього в торбі є,

Чемним дітям роздає.

***

На стiнi висять снiжинки,

Сяє вогником ялинка,

Сяє кулька кольорова

I памушечка цукрова.

А надворi сипле снiг,

Замiтає сто дорiг,

Але ту не замете,

Де Святий Микола йде!

Для слухняних дiточок –

Принесе вiн див мiшок.

Обiйде усi хати,

То ж чекай на Hього й ти!

***

Ще ніхто його не бачив,

Та у ліжечка дитячі

Він кладе під подушки

Подарунки та книжки.

Хочу я побачить чудо

І сьогодні спать не буду.

Довго-довго я не спав:

Все чекав, чекав, чекав...

Починаю вже дрімати...

Миколай зайшов в кімнату,

Він схилився наді мною

І лоскоче бородою.

Щось тихесенько шепоче.

Хочу я відкрити очі,

Та не можу, мабуть, сплю.

Миколая я люблю!

***

Зимовий вечір впав на плечі,

Неначе казка все навкруг.

Біліє поле в темний вечір,

Біліє гай, діброва, й луг.

Під кригою завмерла річка,

На вітах іній виграва,

А дерево, неначе свічка,

Немов іскриночка жива.

Блищать сніжинки на малятах,

Іскриться сніг, біліє все.

А з неба у святкових шатах

Нам Миколай дари несе.

***

Ти сьогодні швидше спать лягай,

Бо приїде в гості Миколай.

Бачиш, перша зіронька горить —

То вже Миколай до нас спішить.

В нього коні білі, наче сніг,

Борода сивенька аж до ніг,

У сріблясті саночки сіда,

І за вітром в'ється борода.

Миколай про діток знає все,

Подарунки кожному несе,

Має для дитячих подушок

Подарунків повно — аж мішок!

***

Коли замерзла річка

І став біленьким гай,

Прийшов у темну нічку

На землю Миколай.

Від хати і до хати

Снігами через лід

Спішить, спішить завзято

Старенький сивий дід.

Він в шапці-неведимці,

У теплім кожушку,

Приніс усім гостинці

У чарівнім мішку.

***

Є свято гарне в Україні.

Є свято казки чарівне.

Що Миколай в святій ряднині

Слухняним ласощі несе.

Це свято раз буває в році.

Воно нікого не мине.

Бо Миколай святий із неба.

В оселю кожну зазирне.

Отець святий про всіх все знає

Хоч любить нас, та бачить все.

Він чемних, лагідних вітає

І радість їм за це несе.

Прекрасне свято це у грудні

Приносить віру в чудеса.

І знають всі, що в тяжкі будні

Віра у святість все спасе,

У кожній країні є своє свято.

Там — Санта Клаус, в інших — Дід Мороз.

Ми любим Миколая. Нас багато.

Бо з нами — Матір Божа та Ісус Христос!

Видео с красивыми стихами ко Дню Святого Николая

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