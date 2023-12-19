Найвідоміші пресконференції Зеленського — чим вони запам’яталися

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Вже сьогодні, 19 грудня, пройде велика підсумкова пресконференція Президента України Володимира Зеленського. Зустріч з представниками ЗМІ буде присвячена підсумкам цього року.

Новини.LIVE виділили найголовніші пресконференції президента та чому вони були присвячені.

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Пресконференція Зеленського, яка тривала 14 годин

Перша пресконференція після інавгурації президента відбулася 10 жовтня 2019 року. Вона проходила у Kyiv Food Market. Зеленський по черзі відповідав на питання журналістів, які підсідали до нього за стіл по 7-10 осіб. Цей пресмарафон побив світовий рекорд і став найдовшим в історії, адже тривав 14 годин.

Перше питання було про окуповану Донеччину, а саме про те, що б сказав президент жителям регіону, які боялися повернення в Україну. Зеленський наголосив, що усі звернення до народу України також стосувалися і жителів окупованих територій.

"Вся та частина людей, яка живе там і почувається українцями, — вони повинні знати, що ми їх повернемо разом із територіями. Це наш план А", — відповів президент.

Також було декілька питань про дзвінок на той час президента США Дональда Трампа. Зеленський відзначив, що цей дзвінок ніяк не повпливав на відносини країн і не пов'язаний припиненням постачання військової допомоги. Також під час розмови з журналістами Зеленський скаржився, що президент РФ Володимир Путін затягує проведення зустрічі у нормандському форматі. Тоді Зеленський мав надію на те, що миру можна досягти шляхом переговорів, а Росія зрозуміє, що Україна не відмовиться від своїх регіонів.

Зеленський прокоментував, чому в Україні у 2019 році не було оголошено воєнний стан.

"Тоді ми маємо війною йти на Крим, хоча наша армія не готова, а я як президент не готовий втрачати наших людей. Я йшов як президент миру", — сказав президент.

Йшлося також про легалізацію медичного канабісу, відкриття казино у готелях, люстрацію та інші політичні й економічні проблеми країни.

Пресконференція підсумків першого року правління Зеленського

У травні 2020 року було проведену велику пресконференцію Зеленського з нагоди першої річниці на посаді президента. Вона відбулася на відкритій території Маріїнського палацу та тривала три години. Йшлося про можливе балотування на пост президента вдруге. Президент заявив, що за умови, якщо він матиме хороший рейтинг, то буде балотуватися вдруге.

"Я не знаю… Щиро, однієї (каденції. — Ред.) не вистачить", — відповів Зеленський.

Президент прокоментував своє висловлювання про те, що потрібно просто припинити стріляти, щоб закінчити війну. Як сказав Зеленський, Україна перша не буде йти у наступи, однак давати відсіч ворогу готова. А також заявив, що немає альтернативи переговорам з Путіним.

"Ми повинні з ними розмовляти, повинні домовлятися. Я ще раз кажу: мінський формат — пріоритет, але ніхто не скасовує жодних інших форматів. Я готовий до будь-якого формату, який може наблизити нас до кінця війни та повернення наших територій та людей", — підкреслив Зеленський.

Він підбив підсумок, що медична реформа є провальною, оскільки вона не впоралася із пандемією COVID-19. Тоді звучали також погрози про розпуск до депутатів Верховної Ради, якщо ті лобіюватимуть інтереси олігархів. Та заперечував такі дії зі свого боку.

"Мені здається, вони навіть не хочуть, бояться, розуміють, що немає сенсу в тому, щоб мені це пропонувати. Десь воно пролазить іноді... Мої стосунки з ними мають бути дуже прості. Я готовий захищати робочі місця та захищати українців, які працюють на їхніх підприємствах", — сказав Зеленський.

Пресконференція присвячена другій річниці правління президента

За рік, у травні 2021 року пройшла третя пресконференція Володимира Зеленського. Вона відбулася в ангарі заводу "Антонов" та тривала три години. Тоді від президента звучили заяви про плани розвитку України, заходи для боротьби з корупцією, подолання бідності. Однак найголовнішою заявою стали слова про зустріч з Путіним. Зеленський висловив свою готовність до розмови з лідером РФ, щоб припинити війну.

"Найголовніший пріоритет — ми будуємо країну без війни. Мир має бути міцний, назавжди. І це залежить від могутності нашої армії. Вона має бути міцною", — сказав президент.

Зеленський акцентував увагу на боротьбі з корупцією та пануванню олігархічної системи в Україні. Але про бідність відзначив, що не може вплинути на ситуацію.

"Я тисну на уряд, щоб вони піднімали мінімалку. Їм непросто з наповненням бюджету. Економіка розвивається повільно через COVID. Епоха бідності завершиться лише тоді, коли всі сплачуватимуть податки, коли держава буде діджиталізована. Все це буде", — підкреслив глава держави.

Говорячи про війну, Зеленський розповів про всеукраїнський референдум та пообіцяв провести голосування за нього. Він підкреслив, що референдум буде використаний за умови, що основні дії для зупинення війни не доможуть. Зеленський вже тоді був схвильований стягуванням російських військ до українських кордонів. Він також сподівався на допомогу США, які долучаться до перемовин.

Прессмарафон завершився питанням про другу каденцію Зеленського та чи можлива вона.

"Я хочу бути кращим, ніж попередні п'ять президентів. І я впевнений, що після мене президент буде кращим", — вказав лідер країни.

Четверта пресконференція Зеленського напередодні повномасшатабної війни

Четверта пресконференція Зеленського була 26 листопада 2021 року. Вона пройшла в коворкінгу Creative State Arsenal. Марафон отримав назву "30 запитань президенту" і тривав близько п'яти годин. Він був присвячений першим підозрам про ймовірне вторгнення РФ в Україну.

"Ми повністю контролюємо наші кордони і повністю готові до ескалації. Ми щодня отримуємо дані від нашої розвідки та від розвідок країн-партнерів. Є технічна допомога, фінансова допомога. Але ми маємо розраховувати на себе", — підкреслив Зеленський.

Тоді Зеленський сказав, що країни Заходу вимагають від нього підтримання зв'язків з Росією. Він відзначив, що ситуація на фронті була більш спокійною, ніж раніше. Однак звернув увагу на ймовірні ризики збоку Кремля та його небезпечні заяви. Тоді зупинилися мінський та нормандський формати і Зеленський був не задоволений відсутність кордону із Білоруссю.

"Ми маємо розраховувати на себе. У нас має бути дуже сильна армія, ми маємо бути готові до захисту", — додав Зеленський.

Свохми головними помилками він назвав кадрові рішення. Тому що обрав не тих людей на певні посади. Йшлося про досвідчених спеціалістів та не дуже.

"Я не думав, що це така спокуса, я не розумів. Я не знав, що у Верховній раді така спокуса, що так можна любити крісло", — повідомив глава країни.

Вкінці Зеленський висловив надії на обмін полоненими. україна передала списки до США та розраховувала на допомогу світового лідера.

Пресконференція на початку війни у метро

Наступна пресконференція Зеленського відбулася у київському метро на станції "Майдан Незалежності" через два місяці після початку великої війни. Тоді президент підкреслював, що Путін не сприймає Україну, як окрему державу та зневажає її духовний і культурний спадщини. Він відзначив важливість саме прямих перемовин із диктатором, тому що з посередниками вони не матимуть сенсу.

"Я не боюся зустрічі з президентом РФ, боятися я не маю права, тому що наш народ показав, що він нічого не боїться... люди голими руками зупиняли російську техніку. Нормальний лідер не має права боятися, коли йдеться про нашу державу та незалежності", — наголосив лідер України.

Зеленський був переконаний, що Путін постане перед трибуналом у Гаазі. Також він був занепокоєний через ймовірну ядерну атаку РФ.

"Я вважаю, що в сучасному світі використовувати ядерну зброю можна тільки коли ти втратив зв'язок з реальністю. Якщо керівництво РФ не втратить зв'язок з реальністю та адекватністю, вона не використовуватиме ядерну зброю. Чи може це бути? Може. Вірю я в це? Чесно кажучи, вірити у таке не хочеться", — сказав Зеленський.

Він назвав дії росіян на території України нацизмом та вказав, що можливо в історичних книгах зявиться термін "рашизм". Зеленський під час розмови про Маріуполь визнав, що на той момент місто не можливо звільнити військовими методами. Президент мав підозри також про захоплення Росією південної частини України, зокрема Одеської області. Він акцентував увагу на важливості військової допомоги від іноземних партнерів.

Остання пресконференція президента за підсумками року війни

На річницю повномасштабної війни 24 лютого 2023 року відбулася остання пресконференція Зеленського. Були присутні українські та іноземні журналісти. Зеленський розповів про дії, які потрібно зробити перед переговорами з Росією.

"Ми маємо бути сильними, щоб бути сильними у переговорах, Україна має бути сильною на полі бою. Тоді ми зможемо прийти до справедливого миру. Це найголовніше. Давайте дійдемо до цього, давайте деокупуємо по максимуму, що ми можемо. Це для нас важливо , ми будемо сильнішими", — заявив Зеленський.

Окремо наголосив, що Україна зможе перемогти під його правлінням. Також глава держави заявив про підготовку до звільнення Криму з окупації. Також відзначив важливість підтримки США України для них самих, адже можуть втратити НАТО. Зеленський наголошував, що у разі програшу України, Росія не зупиниться та піде далі і може напасти на Європу.

"Президенту Путіну треба показувати перемоги. Успіху на полі бою в Україні не буде, масового реваншу не вийде, принаймні ми боротимемося. І всі розуміють, що успіх може бути там, де є слабке місце і бажано, щоб це були ті країни , які були під впливом Москви ще за радянських часів, конфлікти та сепаратні інституції. І тут приклад Молдови", — сказав президент.

Він акцентував на тому, що допомога від держав-партнерів буде тривати і Україна повинна проводити реформи всередині.

"Хоч би як це звучало, але це правда, всі хочуть бути переможцями. Ось і все. І треба всім пахати всередині країни і зовні, це єдиний шанс перемогти", — підкреслив Зеленський.

У лютому Зеленський ще говорив про перемогу України у 2023 році. Він вбачав завершення війни у дипломатичній фіксації через реалізацію "формули миру". До неї, за його словами, потрібно залучити, Європу, Китай, Індію та країни Африканського континенту.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський проведе пресконференцію з журналістами. Зустріч буде присвячена підсумкам року та ситуації в нашій країні. Новини.LIVE зібрали усю інформацію, яка відома про пресконференцію президента станом на зараз.