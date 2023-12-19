Самые известные пресс-конференции Зеленского — чем они запомнились

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Уже сегодня, 19 декабря, пройдет обширная итоговая пресс-конференция Президента Украины Владимира Зеленского. Встреча с представителями СМИ будет посвящена итогам этого года.

Новини.LIVE выделили самые главные пресс-конференции президента и чему они были посвящены.

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Пресс-конференция Зеленского, которая длилась 14 часов

Первая пресс-конференция после инаугурации президента состоялась 10 октября 2019 года. Она проходила в Kyiv Food Market. Зеленский поочередно отвечал на вопросы журналистов, которые подсаживались к нему за стол по 7-10 человек. Этот пресс-марафон побил мировой рекорд и стал самым длинным в истории, ведь длился 14 часов.

Первый вопрос был об оккупированном Донбассе, а именно о том, что бы сказал президент жителям региона, которые боялись возвращения в Украину. Зеленский подчеркнул, что все обращения к народу Украины также касались и жителей оккупированных территорий.

"Вся та часть людей, которая живет там и чувствует себя украинцами, — они должны знать, что мы их вернем вместе с территориями. Это наш план А", — ответил президент.

Также было несколько вопросов о звонке того времени президента США Дональда Трампа. Зеленский отметил, что этот звонок никак не повлиял на отношения стран и не связан с прекращением поставки военной помощи. Также во время беседы с журналистами Зеленский жаловался, что президент РФ Владимир Путин затягивает проведение встречи в нормандском формате. Тогда Зеленский надеялся, что мира можно достичь путем переговоров, а Россия поймет, что Украина не откажется от своих регионов.

Зеленский прокомментировал, почему в Украине в 2019 году не было объявлено военное положение.

"Тогда мы должны войной идти на Крым, хотя наша армия не готова, а я как президент не готов терять наших людей. Я шел как президент мира", — сказал президент.

Речь шла также о легализации медицинского каннабиса, открытии казино в гостиницах, люстрации и других политических и экономических проблемах страны.

Пресс-конференция итогов первого года правления Зеленского

В мае 2020 года была проведена крупная пресс-конференция Зеленского по случаю первой годовщины на посту президента. Она состоялась на открытой территории Мариинского дворца и длилась три часа. Речь шла о возможном баллотировании на пост президента во второй раз. Президент заявил, что при условии, если у него будет хороший рейтинг, то будет баллотироваться второй раз.

"Я не знаю… Искренне, одной (каденции. — Ред.) не хватит", — ответил Зеленский.

Президент прокомментировал свое высказывание о том, что нужно просто прекратить стрелять, чтобы окончить войну. Как сказал Зеленский, Украина первая не будет идти в наступления, однако давать отпор врагу готова. А также заявил, что нет альтернативы переговорам с Путиным.

"Мы должны с ними разговаривать, должны договариваться. Я еще раз говорю: минский формат — приоритет, но никто не отменяет никаких других форматов. Я готов к любому формату, который может приблизить нас к концу войны и возвращению наших территорий и людей", — подчеркнул Зеленский.

Он подвел итог, что медицинская реформа провальная, поскольку она не справилась с пандемией COVID-19. Тогда звучали также угрозы роспуска к депутатам Верховной Рады, если те будут лоббировать интересы олигархов. Но отрицал такие действия со своей стороны.

"Мне кажется, они даже не хотят, боятся, понимают, что нет смысла в том, чтобы мне это предлагать. Где-то оно пролезает иногда... Мои отношения с ними должны быть очень просты. Я готов защищать рабочие места и защищать украинцев, которые работают на их предприятиях", — сказал Зеленский.

Пресс-конференция посвященная второй годовщине правления президента

Через год, в мае 2021 года прошла третья пресс-конференция Владимира Зеленского. Она прошла в ангаре завода "Антонов" и длилась три часа. Тогда от президента звучали заявления о планах развития Украины, мерах по борьбе с коррупцией, преодолению бедности. Однако самым главным заявлением стали слова о встрече с Путиным. Зеленский выразил готовность к разговору с лидером РФ, чтобы прекратить войну.

"Самый главный приоритет — мы строим страну без войны. Мир должен быть крепким, навсегда. И это зависит от мощи нашей армии. Она должна быть крепкой", — сказал президент.

Зеленский акцентировал внимание на борьбе с коррупцией и господству олигархической системы в Украине. Но о бедности отметил, что не может повлиять на ситуацию.

"Я давлю на правительство, чтобы они поднимали минималку. Им непросто с наполнением бюджета. Экономика развивается медленно из-за COVID. Эпоха бедности завершится только тогда, когда все будут платить налоги, когда государство будет диджитализовано. Все это будет", — подчеркнул глава государства.

Говоря о войне, Зеленский рассказал о всеукраинском референдуме и пообещал провести голосование за него. Он подчеркнул, что референдум будет использован при условии, что основные действия по остановке войны не помогут. Зеленский уже тогда был взволнован взиманием российских войск к украинским границам. Он также надеялся на помощь США, которые присоединятся к переговорам.

Пресс-марафон завершился вопросом о второй каденции Зеленского и возможна ли она.

"Я хочу быть лучше, чем предыдущие пять президентов. И я уверен, что после меня президент будет лучше", — указал лидер страны.

Четвертая пресс-конференция Зеленского накануне полномасштабной войны

Четвертая пресс-конференция Зеленского была 26 ноября 2021 года. Она прошла в коворкинге Creative State Arsenal. Марафон получил название "30 вопросов президенту" и продолжался около пяти часов. Он был посвящен первым подозрениям о вероятном вторжении РФ в Украину.

"Мы полностью контролируем наши границы и полностью готовы к эскалации. Мы ежедневно получаем данные от нашей разведки и от разведок стран-партнеров. Есть техническая помощь, финансовая помощь. Но мы должны рассчитывать на себя", — подчеркнул Зеленский.

Тогда Зеленский сказал, что страны Запада требуют поддержания связей с Россией. Он отметил, что ситуация на фронте была более спокойной, чем раньше. Однако обратил внимание на возможные риски со стороны Кремля и его опасные заявления. Тогда остановились минский и нормандский форматы, и Зеленский был не удовлетворен отсутствием границы с Беларусью.

"Мы должны рассчитывать на себя. У нас должна быть очень сильная армия, мы должны быть готовы к защите", — добавил Зеленский.

Своими главными ошибками он назвал кадровые решения. Потому что избрал не тех людей на определенные должности. Речь шла об опытных специалистах и не очень.

"Я не думал, что это такой соблазн, я не понимал. Я не знал, что в Верховной раде такой соблазн, что так можно любить кресло", — сообщил глава государства.

В конце Зеленский выразил надежду на обмен пленными. Украина передала списки в США и рассчитывала на помощь мирового лидера.

Пресс-конференция в начале войны в метро

Следующая пресс-конференция Зеленского состоялась в киевском метро на станции "Майдан Независимости" через два месяца после начала войны. Тогда президент подчеркивал, что Путин не воспринимает Украину как отдельное государство и презирает ее духовное и культурное наследие. Он отметил важность именно прямых переговоров с диктатором, потому что с посредниками они не будут иметь смысла.

"Я не боюсь встречи с президентом РФ, бояться я не имею права, потому что наш народ показал, что он ничего не боится... люди голыми руками останавливали российскую технику. Нормальный лидер не имеет права бояться, когда речь идет о нашем государстве и независимости", — подчеркнул лидер Украины.

Зеленский был убежден, что Путин предстанет перед трибуналом в Гааге. Также он был обеспокоен вероятной ядерной атакой РФ.

"Я считаю, что в современном мире использовать ядерное оружие можно только когда ты потерял связь с реальностью. Если руководство РФ не потеряет связь с реальностью и адекватностью, оно не будет использовать ядерное оружие. Может ли это быть? Может. Верю я в это? Честно говоря, верить в такое не хочется", — сказал Зеленский.

Он назвал действия россиян на территории Украины нацизмом и указал, что, возможно, в исторических книгах появится термин "рашизм". Зеленский во время разговора о Мариуполе признал, что на тот момент город невозможно освободить военными методами. Президент имел подозрения также о захвате Россией южной части Украины, в частности, Одесской области. Он акцентировал внимание на важности военной помощи иностранных партнеров.

Последняя пресс-конференция президента по итогам года войны

На годовщину полномасштабной войны 24 февраля 2023 года состоялась последняя пресс-конференция Зеленского. Присутствовали украинские и иностранные журналисты. Зеленский рассказал о действиях, которые следует предпринять перед переговорами с Россией.

"Мы должны быть сильными, чтобы быть сильными в переговорах, Украина должна быть сильной на поле боя. Тогда мы сможем прийти к справедливому миру. Это самое главное. Давайте дойдем до этого, давайте деоккупируем по максимуму, что мы можем. Это для нас важно, мы будем сильнее", — заявил Зеленский.

Отдельно подчеркнул, что Украина сможет победить под его правлением. также глава государства заявил о подготовке к освобождению Крыма от оккупации. Также отметил важность поддержки США Украины для них самих, потому что могут потерять НАТО. Зеленский подчеркивал, что в случае проигрыша Украины Россия не остановится и пойдет дальше и может напасть на Европу.

"Президенту Путину нужно показывать победы. Удачи на поле боя в Украине не будет, массового реванша не получится, по крайней мере, мы будем бороться. И все понимают, что успех может быть там, где есть слабое место и желательно, чтобы это были те страны, которые были под влиянием Москвы еще в советское время, конфликты и сепаратные институции. И здесь пример Молдовы", — сказал президент.

Он акцентировал внимание на том, что помощь от государств-партнеров будет продолжаться и Украина должна проводить реформы внутри.

"Как бы это ни звучало, но это правда, все хотят быть победителями. Вот и все. И надо всем пахать внутри страны и снаружи, это единственный шанс победить", — подчеркнул Зеленский.

В феврале Зеленский еще говорил о победе Украины в 2023 году. Он видел завершение войны в дипломатической фиксации через реализацию "формулы мира". К ней, по его словам, нужно привлечь Европу, Китай, Индию и страны Африканского континента.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский проведет пресс-конференцию с журналистами. Встреча будет посвящена итогам года и ситуации в нашей стране. Новини.LIVE собрали всю информацию, которая известна о пресс-конференции президента по состоянию на данный момент.