Намагалася вивезти діаманти у шкарпетках — у Польщі українку спіймали на контрабанді

Коштовне каміння намагалися вивезти контрабандою. Фото: Денис Балибуз/Reuters

У Польщі українка намагалася провести контрабандою коштовне каміння вартістю понад 950 000 злотих. Жінку затримали та вилучили коштовності, які вона заховала у шкарпетках та коробках з косметичними аксесуарами.

Про це пише польське видання onet.pl

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Жінка намагалася контрабандою провезти коштовності

За словами речниці голови Прикордонної служби Юстини Пасєчинської, українку перевірили офіцери Прикордонної служби. Як стверджувала сама затримана, вона перебувала в Дубаї, щоб забрати важливі документи.

Під час обшуку в її багажі було знайдено дорогоцінне каміння.

"Більшість контрабандного каміння — діаманти. Інспектори також знайшли сертифікати на діаманти та інше каміння — рубіни та смарагди. Загальна вага всіх каменів становить понад 138 карат", — повідомила Пасєчинська.

Загальна вартість вилучених коштовностей оцінюється у понад 950 000 злотих.

"Якби камені були продані, збитки для державного бюджету Польщі склали б понад 200 тисяч злотих. Громадянці України тепер загрожує штраф", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Львові Галицький районний суд закрив справу проти водія рейсового автобуса, якого звинувачували у спробі незадекларованого ввезення в Україну 200 телефонів iPhone 13 та 14. Більше того, суд зобов'язав митників повернути вилучені телефони порушнику.