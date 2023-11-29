Намагалася вивезти діаманти у шкарпетках — у Польщі українку спіймали на контрабанді
У Польщі українка намагалася провести контрабандою коштовне каміння вартістю понад 950 000 злотих. Жінку затримали та вилучили коштовності, які вона заховала у шкарпетках та коробках з косметичними аксесуарами.
Про це пише польське видання onet.pl
Жінка намагалася контрабандою провезти коштовності
За словами речниці голови Прикордонної служби Юстини Пасєчинської, українку перевірили офіцери Прикордонної служби. Як стверджувала сама затримана, вона перебувала в Дубаї, щоб забрати важливі документи.
Під час обшуку в її багажі було знайдено дорогоцінне каміння.
"Більшість контрабандного каміння — діаманти. Інспектори також знайшли сертифікати на діаманти та інше каміння — рубіни та смарагди. Загальна вага всіх каменів становить понад 138 карат", — повідомила Пасєчинська.
Загальна вартість вилучених коштовностей оцінюється у понад 950 000 злотих.
"Якби камені були продані, збитки для державного бюджету Польщі склали б понад 200 тисяч злотих. Громадянці України тепер загрожує штраф", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Львові Галицький районний суд закрив справу проти водія рейсового автобуса, якого звинувачували у спробі незадекларованого ввезення в Україну 200 телефонів iPhone 13 та 14. Більше того, суд зобов'язав митників повернути вилучені телефони порушнику.
Читайте Новини.LIVE!