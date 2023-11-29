Пыталась вывезти бриллианты в носках — в Польше украинку поймали на контрабанде

Драгоценные камни пытались вывезти контрабандой. Фото: Денис Балибуз/Reuters

В Польше украинка пыталась провести контрабандой драгоценные камни стоимостью более 950 000 злотых. Женщину задержали и изъяли драгоценности, спрятанные в носках и коробках с косметическими аксессуарами.

Об этом пишет польское издание onet.pl

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По словам спикера главы Пограничной службы Юстины Пасечинской, украинку проверили офицеры Пограничной службы. Как утверждала самая задержанная, она находилась в Дубае, чтобы забрать важные документы.

Во время обыска в ее багаже были найдены драгоценные камни.

"Большинство контрабандных камней — бриллианты. Инспекторы также нашли сертификаты на бриллианты и другие камни — рубины и изумруды. Общий вес всех камней составляет более 138 карат" , — сообщила Пасечинская.

Общая стоимость изъятых драгоценностей оценивается более чем в 950 000 злотых.

"Если бы камни были проданы, ущерб для государственного бюджета Польши составил бы более 200 тысяч злотых. Гражданцы Украины теперь грозит штраф", — говорится в сообщении .

Напомним, во Львове Галицкий районный суд закрыл дело против водителя рейсового автобуса, обвиняемого в попытке незадекларированного ввоза в Украину 200 телефонов iPhone 13 и 14 . Более того, суд обязал таможенников вернуть изъятые телефоны нарушителю.