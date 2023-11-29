Пыталась вывезти бриллианты в носках — в Польше украинку поймали на контрабанде
В Польше украинка пыталась провести контрабандой драгоценные камни стоимостью более 950 000 злотых. Женщину задержали и изъяли драгоценности, спрятанные в носках и коробках с косметическими аксессуарами.
Об этом пишет польское издание onet.pl
Женщина пыталась контрабандой провезти драгоценности
По словам спикера главы Пограничной службы Юстины Пасечинской, украинку проверили офицеры Пограничной службы. Как утверждала самая задержанная, она находилась в Дубае, чтобы забрать важные документы.
Во время обыска в ее багаже были найдены драгоценные камни.
"Большинство контрабандных камней — бриллианты. Инспекторы также нашли сертификаты на бриллианты и другие камни — рубины и изумруды. Общий вес всех камней составляет более 138 карат" , — сообщила Пасечинская.
Общая стоимость изъятых драгоценностей оценивается более чем в 950 000 злотых.
"Если бы камни были проданы, ущерб для государственного бюджета Польши составил бы более 200 тысяч злотых. Гражданцы Украины теперь грозит штраф", — говорится в сообщении .
Напомним, во Львове Галицкий районный суд закрыл дело против водителя рейсового автобуса, обвиняемого в попытке незадекларированного ввоза в Украину 200 телефонов iPhone 13 и 14 . Более того, суд обязал таможенников вернуть изъятые телефоны нарушителю.
Читайте Новини.LIVE!