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Напала на працівників, які виселяли її з дому бойфренда — біженка з України потрапила у скандал

6 грудня 2023 02:50
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Напала на працівників, які виселяли її з дому бойфренда — біженка з України потрапила у скандал
Софія Каркадим і Тоні Гарнетт. Фото: instagram.com/sonya_dobrvlsk
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Українська 23-річна біженка в англійському Лондоні поптрапила у скандал. Вона напала на працівника служби екстреної допомоги у той момент, коли її намагалися виселити з дому її бойфренда.

Про це пише Daily Star.

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Як йдеться в матеріалі, Україна перебувала у стосунках із 30-річним Тоні від травня 2022 року. Він прийняв її як біженку, згодом пара розпочала стосунки. 

Через кілька місяців чоловік покинув Софію, мовляв, вона занадто багато випивала та поводилася агресивно. Крім того, вона ревнула його до дітей від іншого шлюбу.

"Софія перебувала у квартирі свого колишнього коханого 29 травня 2023 року та відмовилася покинути її. Поліція прибула на місце події близько 17:00 після того, як сусід поскаржився на шум усередині, повідомила прокурорка Шабіна Тадж", — вказано у повідомленні.

Софія Каркадим / Фото: instagram.com/sonya_dobrvlsk / ©
Софія Каркадим. Фото: instagram.com/sonya_dobrvlsk

Сама ж Софія пояснила свій вчинок тим, що була засмучена через загибель друга на війні.

Звертаючись до суду, Джординсон сказав: "Обвинувачена подивилася донизу, а потім вкусила мене за руку між великим та вказівним пальцями правої руки. Я скрикнув і штовхнув її на підлогу, щоб вона не вкусила знову".

Історія завершилася тим, що жінці наказали виплатити компенсацію в розмірі 150 фунтів стерлінгів.

Напередодні ми повідомляли, що Головний тренер саудівського "Аль-Насра" Луїш Каштру натякнув на проблеми в команді, пов'язані з Кріштіану Роналду. Португалець не потрапив до заявки на важливий матч.

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