Напала на работников которые выселяли ее из дома бойфренда — беженка из Украины попала в скандал

София Каркадим и Тони Гарнетт. Фото: instagram.com/sonya_dobrvlsk

Украинская 23-летняя беженка в английском Лондоне попала в скандал. Она напала на работника службы экстренной помощи в тот момент, когда ее пытались выселить из дома бойфренда.

Об этом пишет Daily Star.

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Как говорится в материале, Украина находилась в отношениях с 30-летним Тони с мая 2022 года. Он принял ее как беженку, впоследствии пара начала отношения.

Через несколько месяцев мужчина покинул Софию, мол, она слишком много выпивала и вела себя агрессивно. Кроме того, она ревновала его к детям от другого брака.

"София находилась в квартире своего бывшего любимого 29 мая 2023 года и отказалась покинуть ее. Полиция прибыла на место происшествия около 17:00 после того, как сосед пожаловался на шум внутри, сообщила прокурор Шабина Тадж", — говорится в сообщении.

София Каркадым. Фото: instagram.com/sonya_dobrvlsk

Сама же София объяснила свой поступок тем, что была огорчена из-за гибели друга на войне.

Обращаясь в суд, Джординсон сказал: "Обвиняемая посмотрела вниз, а потом укусила меня за руку между большим и указательным пальцами правой руки. Я вскрикнул и толкнул ее на пол, чтобы она не укусила снова" .

История завершилась тем, что женщине приказали выплатить компенсацию в размере 150 фунтов стерлингов.

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