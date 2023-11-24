Нардеп Данілов написав заяву про складання мандату
Народний депутат від партії "Батьківщина" Віталій Данілов вирішив піти з Верховної Ради. Сьогодні, 24 листопада, він написав заяву про складання депутатського мандату.
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
Віталій Данілов вирішив скласти мандат
"Нардеп Данілов, Батьківщина, написав заяву про складання депутатського мандату", — написав Гончаренко.
Наразі поки що невідомі причини та деталі його рішення.
Зазначимо, що 22 листопада Данілов вийшов з фракції "Батьківщина". Відповідна заява Данілова опинилася в розпорядженні OBOZ.UA.
"Повідомляю про свій вихід із депутатської фракції політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" у Верховній Раді України дев'ятого скликання та складання депутатських повноважень", — написав він у своїй заяві.
Робота Віталія Данілова у Верховній Раді
Віталій Данілов потрапив у Верховну Раду у 2007 році від "Батьківщини".
З того часу працював у комітетах Ради з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму та з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки.
З 2019 року був членом Комітету з питань правоохоронної діяльності. Під час виборів був консультантом ТОВ "Інвестор-Атіка", керівником Харківської обласної організації "Батьківщини" і членом політради партії.
Згодом САП та НАБУ повідомили про підозру нардепу від "Слуги народу" Андрію Одарченку, який намагався підкупити голову Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма. У суді прокури зачитали запис розмови політиків, де Одарченко переконує Найєма у здачі Харкова росіянам.
Нагадаємо, що партія "Слуга народу" призупинила членство депутата Андрія Одарченка у парламентській групі. Рішення було ухвалено керівництвом фракції.
Раніше народного депутата викрили правоохоронці НАБУ та САП на спробі підкупу голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури. Народний обранець пропонував топпосадовцю хабар у біткоїнах.
Читайте Новини.LIVE!