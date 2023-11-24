Нардеп Данілов написав заяву про складання мандату

Народний депутат Віталій Данілов. Фото: соцмережі

Народний депутат від партії "Батьківщина" Віталій Данілов вирішив піти з Верховної Ради. Сьогодні, 24 листопада, він написав заяву про складання депутатського мандату.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

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"Нардеп Данілов, Батьківщина, написав заяву про складання депутатського мандату", — написав Гончаренко.

Скриншот допису Гончаренка

Наразі поки що невідомі причини та деталі його рішення.

Зазначимо, що 22 листопада Данілов вийшов з фракції "Батьківщина". Відповідна заява Данілова опинилася в розпорядженні OBOZ.UA.

"Повідомляю про свій вихід із депутатської фракції політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" у Верховній Раді України дев'ятого скликання та складання депутатських повноважень", — написав він у своїй заяві.

Заява Данілова. Фото: OBOZ.UA

Робота Віталія Данілова у Верховній Раді

Віталій Данілов потрапив у Верховну Раду у 2007 році від "Батьківщини".

З того часу працював у комітетах Ради з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму та з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки.

З 2019 року був членом Комітету з питань правоохоронної діяльності. Під час виборів був консультантом ТОВ "Інвестор-Атіка", керівником Харківської обласної організації "Батьківщини" і членом політради партії.

Згодом САП та НАБУ повідомили про підозру нардепу від "Слуги народу" Андрію Одарченку, який намагався підкупити голову Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма. У суді прокури зачитали запис розмови політиків, де Одарченко переконує Найєма у здачі Харкова росіянам.

Нагадаємо, що партія "Слуга народу" призупинила членство депутата Андрія Одарченка у парламентській групі. Рішення було ухвалено керівництвом фракції.

Раніше народного депутата викрили правоохоронці НАБУ та САП на спробі підкупу голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури. Народний обранець пропонував топпосадовцю хабар у біткоїнах.