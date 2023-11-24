Нардеп Данилов написал заявление о сложении мандата

Народный депутат Виталий Данилов. Фото: соцсети

Народный депутат от партии "Батькивщина" Виталий Данилов решил уйти из Верховной Рады. Сегодня, 24 ноября, он написал заявление о сложении депутатского мандата.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

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"Нардеп Данилов, Родина, написал заявление о сложении депутатского мандата",— написал Гончаренко.

Скриншот поста Гончаренко

Пока неизвестны причины и детали его решения.

Отметим, что 22 ноября Данилов вышел из фракции "Батькивщина". Соответствующее заявление Данилова оказалось в распоряжении OBOZ.UA.

"Сообщаю о своем выходе из депутатской фракции политической партии Всеукраинское объединение "Батькивщина" в Верховной Раде Украины девятого созыва и сложения депутатских полномочий", — написал он в своем заявлении.

Заявление Данилова. Фото: OBOZ.UA

Работа Виталия Данилова в Верховной Раде

Виталий Данилов попал в Верховную Раду в 2007 году от "Батькивщины".

С тех пор работал в комитетах Совета по семье, молодежной политике, спорту и туризму и по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.

С 2019 года являлся членом Комитета по вопросам правоохранительной деятельности. Во время выборов являлся консультантом ООО "Инвестор-Атика", руководителем Харьковской областной организации "Батькивщины" и членом политсовета партии.

Впоследствии САП и НАБУ сообщили о подозрении нардепа от "Слуги народа" Андрея Одарченко, пытавшегося подкупить главу Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафу Найема. В суде прокуроры зачитали запись разговора политиков, где Одарченко убеждает Найема в сдаче Харькова россиянам.

Напомним, что партия "Слуга народа" приостановила членство депутата Андрея Одарченко в парламентской группе. Решение было принято руководством фракции.

Ранее народного депутата разоблачили правоохранители НАБУ и САП на попытке подкупа главы Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры. Народный избранник предлагал топ-чиновнику взятку в биткоинах.