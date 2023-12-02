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Нардепа Дубінського побили у СІЗО — подробиці

2 грудня 2023 14:52
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Нардепа Олександра Дубинського побили у СІЗО
Народний депутат Олександр Дубінський. Фото: Новини.LIVE
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Народний депутат Олександр Дубінський зазнав нападу у СІЗО. За словами Дубинського на нього напали невідомі.

Про це повідомляє Dubinsky.pro.

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Повідомляється, що в результаті інциденту Дубінський отримав серйозні травми, включаючи множинні забиті місця і можливий перелом ребра, що було підтверджено медичною бригадою, що прибула.

Наразі Дубінський разом з адвокатами чекає на прибуття поліції для оформлення документів про те, що сталося. При цьому він наполягає на особистому втручанні керівника Київського слідчого ізолятора, а також потребує уваги з боку міністра юстиції Василя Малюськи, генерального прокурора Андрія Костіна та голови національної поліції Ігоря Клименка.

Варто зазначити, що адвокати Дубінського висловлюють тривогу щодо можливих подальших атак і вимагають його негайного переміщення до ізолятора СБУ для забезпечення його безпеки.

Дубинський
Повідомлення про побиття Олександра Дубінського. Фото: скриншот

Записка Дубінського

Видання "Политика страны" опублікувала записку Олександра Дубінського.

"Вчора, годині о 21:00, мене перекинули в іншу камеру. Там мене з години до 3 ночі п***здили, за відчуттями, зламали ребро. Там міцна гематома, я дивився. Після я до ранку сидів на стільці, в передпокої, годин до 11. Потім мене забрали назад, тільки камера вже інша", — йдеться у записці.

Дубинський
Записка Олександра Дубінського. Фото: Политика Страны

Нагадаємо, що Печерський суд Києва заарештував майно народного депутата Олександра Дубінського, а також майно його матері та колишньої дружини. Його підозрюють у державній зраді.

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