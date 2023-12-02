Нардепа Александра Дубинского избили в СИЗО

Нардепа Дубинского избили в СИЗО — подробности
Народный депутат Александр Дубинский подвергся нападению в СИЗО. По словам Дубинского на него напали неизвестные.
Об этом сообщает Dubinsky.pro.
Дубинского избили в СИЗО — подробности
Сообщается, что в результате инцидента Дубинский получил серьезные травмы, включая множественные ушибы и возможный перелом ребра, что было подтверждено прибывшей медицинской бригадой.
Сейчас Дубинский вместе с адвокатами ожидает прибытия полиции для оформления документов о произошедшем. При этом он настаивает на личном вмешательстве руководителя Киевского следственного изолятора, а также требует внимания со стороны министра юстиции Василия Малюськи, генерального прокурора Андрея Костина и главы национальной полиции Игоря Клименко.
Стоит отметить, что адвокаты Дубинского выражают тревогу по поводу возможных дальнейших атак и требуют его немедленного перемещения в изолятор СБУ для обеспечения его безопасности.
Записка Дубинского
Издание "Политика страны" опубликовала записку Александра Дубинского.
"Вчера, часов в 21:00, меня перекинули в другую камеру. Там меня с часу до 3 ночи п***здили, по ощущениям, сломали ребро. Там крепкая гематома, я смотрел. После я до утра сидел на стуле, в прихожей, часов до 11. Затем меня забрали обратно, только камера уже другая", — говорится в записке.
Напомним, что Печерский суд Киева арестовал имущество народного депутата Александра Дубинского, а также имущество его матери и бывшей супруги. Его подозревают в государственной измене.
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