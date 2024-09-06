Нардепу Шуфричу знову продовжили тримання під вартою

Судове засідання 6 вересня 2024 року. Фото: Суспільне Новини/Анна Сергієць

Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід для народного депутата IX скликання Нестора Шуфрича. Його звинувачують у державній зраді.

Про це повідомило видання Суспільне у п'ятницю, 6 вересня.

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Під час судового засідання прокурори вимагали продовження арешту, мотивуючи це ризиками втечі політика, його можливим впливом на свідків та здатністю маніпулювати доказами. За рішенням суду, Шуфрич залишатиметься під вартою до 4 листопада 2024 року.

Шуфрич заявив про погіршення свого здоров'я після нещодавньої операції, зазначивши, що через це не може сидіти і змушений стояти під час слухання. Йому викликали швидку допомогу. Відомо, що Шуфрич втратив свідомість у залі суду.

Адвокат політика, Дмитро Савицький, заявив про намір подати апеляцію на це рішення, назвавши його незаконним.

"Сторона обвинувачення в незаконний спосіб, користуючись незаконною правовою процедурою, застосовуючи 199 статтю частини 6, звернулися до цього ж суду, до слідчого судді, щоб вирішити питання про продовження запобіжного заходу, не викликаючи таке ж аналогічне клопотання, яке було подано в межах процедури підготовчого судового засідання", — наголосив адвокат.

Станом на момент публікації Шуфрич перебуває під медичним наглядом у лікарні, де проходить реабілітацію після операції. Його палата охороняється.

Нагадаємо, 5 вересня у мережі з'явились чутки, що у СІЗО помер Нестор Шуфрич. Однак чутки виявилися неправдивими, їх спростували адвокати Шуфрича. Також вони повідомили, що наразі нардеп перебуває у лікарні.

У п'ятницю, 6 вересня, радниця зі стратегічних комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян повідомила, що Шуфрич живий та здоровий.