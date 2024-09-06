Нардепу Шуфричу снова продлили содержание под стражей

Судебное заседание 6 сентября 2024г. Фото: Суспільне Новини/Анна Сергиец

Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения для народного депутата IX созыва Нестора Шуфрича. Его обвиняют в государственной измене.

Об этом сообщило издание Суспільне в пятницу, 6 сентября.

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Во время судебного заседания прокуроры требовали продления ареста, мотивируя это рисками побега политика, его возможным влиянием на свидетелей и способностью манипулировать доказательствами. По решению суда Шуфрич будет оставаться под стражей до 4 ноября 2024 года.

Шуфрич заявил об ухудшении своего здоровья после недавней операции, отметив, что из-за этого не может сидеть и вынужден стоять во время слушания. Ему вызвали скорую помощь. Известно, что Шуфрич упал в обморок в зале суда.

Адвокат политика Дмитрий Савицкий заявил о намерении подать апелляцию на это решение, назвав его незаконным.

"Сторона обвинения незаконным способом, пользуясь незаконной правовой процедурой, применяя 199 статью части 6, обратились в этот же суд, к следователю судьи, чтобы решить вопрос о продлении меры пресечения, не вызывая такое же аналогичное ходатайство, которое было подано в рамках процедуры подготовительного судебного заседания", — подчеркнул адвокат.

По состоянию на момент публикации Шуфрич находится под контролем в больнице, где проходит реабилитацию после операции. Его палата охраняется.

Напомним, 5 сентября в сети появились слухи, что в СИЗО скончался Нестор Шуфрич. Однако слухи оказались ложными, их опровергли адвокаты Шуфрича. Также они сообщили, что в настоящее время нардеп находится в больнице.

В пятницу, 6 сентября, советница по стратегическим коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян сообщила, что Шуфрич жив и здоров.