Діденко втрапила у скандал у мережі — що сталося

Народний синоптик Наталка Діденко. Фото: Facebook

Народний синоптик Наталка Діденко вирішила допомогти своїм друзям прилаштувати кошенят у добрі руки. Малята народилися у котів, з попереднього виводка яких сама Діденко також взяла двох улюбленців.

Відповідний допис синоптик оприлюднила днями у Facebook.

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"Якщо ви б хотіли з нами породичатися, ну, з нашими прекрасними котиками — котиком Тарасунем і кішечкою Тетянкою — ми були б дуже раді!", — йдеться у повідомленні.

Діденко оприлюднила фото двох кошенят, які є молодшими братиком та сестричкою її улюбленців та зазначила, що її друзі подарують тварин безплатно за умови гарного ставлення до них.



"Подивіться, які красені й розумники з них виростуть! А поки що — це справжня пухнаста радість! Беріть і не думайте" — зазначила вона.

Скриншот допису Діденко

Однак у коментарях з'явилися абсолютно неочікувані реакції користувачів: вони почали звинувачувати Наталку у підтримці розпліднення домашніх тварин.

Українці пояснили своє обурення тим, що волонтери постійно вивозять безпритульних та покинутих домашніх улюбленців з-під обстрілів, ризикуючи власним життям.

Скриншот реакції в соцмережі

Користувачі написали такі коментарі:

"Жах який, не соромно плодити калік можливих, в той час, коли рятують нещасних і поранених тварин?".

"Ви взагалі адекватні? ніби телеведуча! Ви взагалі маєте закликати людей, аби стерилізувати, а тут навпаки.. Я деколи ночами не сплю, уявляю скільки безпритульних, голодних, а ви тут далі плодите... Просто немає слів, їх не підібрати до таких людей!".

"Вважала, що публічна особа не буде підтримувати "плодільню", особливо коли мова йде про породу, яка генетично несе проблеми і заборонена у більшості країн. Фу, неприємно читати".

"Вам з вашою аудиторією просто негоже і мало б бути соромно таким дописом пропагувати "плодильщиків". Так, це саме так називається. Навпаки ви мали б нести в маси цивілізований підхід. Думаю, поза вашої уваги не проходять тонни інформації, скільки тисяч тварин покинути і скільки знедолених через ситуацію в Україні. Сором!".

Скриншот коментарів

Скриншот коментарів

Скриншот коментарів

Активні обговорення тривають вже кілька днів, однак сама Діденко поки що ніяк не відреагувала на звинувачення у свою сторону.

Нагадаємо, у мережі з'явилися уривки з книги Тома Бауера "Будинок Бекхемів", в яких він розповів подробиці про зради ексфутболіста своїй дружині.

Також ми писали, що зірка студії "Квартал 95" Ірина Сопунару пояснила, чому не перепросила після скандалу щодо жартів про ТЦК.