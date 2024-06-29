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Народный синоптик Наталья Диденко нарвалась на резкую критику украинцев из-за котят

29 июня 2024 14:20
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Диденко попала в скандал в сети - что произошло
Народный синоптик Наталья Диденко. Фото: Facebook
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Народный синоптик Наталья Диденко решила помочь своим друзьям пристроить котят в добрые руки. Малыши родились у кошек, из предварительного выводка которых сама Диденко также взяла двух любимцев.

Соответствующее сообщение синоптик обнародовала на днях в Facebook.

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"Если вы бы хотели с нами родиться, ну, с нашими прекрасными котиками — котом Тарасунем и кошечкой Татьяной — мы были бы очень рады!", — говорится в сообщении.

Диденко обнародовала фото двух котят, которые являются младшими братиком и сестричкой ее любимцев и отметила, что ее друзья подарят животных бесплатно при условии хорошего отношения к ним.

"Посмотрите, какие красавцы и умники из них вырастут! А пока — это настоящая пушистая радость! Берите и не думайте", — отметила она.

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Скриншот поста Диденко

Однако в комментариях появились совершенно неожиданные реакции пользователей: они начали обвинять Наталью в поддержке разведении домашних животных.

Украинцы объяснили свое возмущение тем, что волонтеры постоянно вывозят бездомных и брошенных домашних любимцев из-под обстрелов, рискуя собственной жизнью.

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Скриншот реакции в соцсети

Пользователи написали следующие комментарии:

"Ужас какой, не стыдно плодить калек возможных, в то время когда спасают несчастных и раненых животных?".

"Вы вообще адекватная? вроде бы телеведущая! Вы вообще должны призывать людей, чтобы стерилизовать, а тут наоборот... Я порой по ночам не сплю, представляю сколько беспризорных, голодных, а вы здесь дальше плодите... Просто нет слов, их не подобрать к таким людям!".

"Считала, что публичное лицо не будет поддерживать "плодильню", особенно когда речь идет о породе, которая генетически несет проблемы и запрещена в большинстве стран. Фу, неприятно читать".

"Вам с вашей аудиторией просто недостойно и должно быть стыдно такой корреспонденцией пропагандировать "плодильщиков". Да, это именно так называется. Наоборот вы должны нести в массы цивилизованный подход. Думаю, вне вашего внимания не проходят тонны информации, сколько тысяч животных брошенные и сколько обездоленных из-за ситуации в Украине.

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Скриншот комментариев
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Скриншот комментариев
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Скриншот комментариев

Активные обсуждения продолжаются уже несколько дней, однако сама Диденко пока никак не отреагировала на обвинения в свою сторону.

Напомним, в сети появились отрывки из книги Тома Бауэра "Дом Бекхэмов", в которых он рассказал подробности об изменах экс-футболиста своей жене.

Также мы писали, что звезда студии "Квартал 95" Ирина Сопунару объяснила, почему не извинилась после скандала по поводу шуток о ТЦК.

скандал
украинцы
животные
Наталка Диденко
синоптик
коты

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