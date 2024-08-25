Підозра нородному депутату за побиття правоохоронця та військового

Співробітники СБУ. Ілюстративне фото: picture-alliance

Народному депутату України Артему Дмитруку повідомили про підозру через напади на правоохоронця та військового. При цьому підозрюваний намагався заволодіти вогнепальною зброєю.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора та джерело РБК-Україна в правоохоронних органах.

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Дмитруку оголосили підозру

"Генеральний прокурор повідомив про підозру чинному нардепу за фактами вчинення нападів групою осіб на правоохоронця та військового, замаху на викрадення вогнепальної зброї, спричинення потерпілому середньої тяжкості тілесних ушкоджень та хуліганстві", — йдеться в заяві Офісу генпрокурора.

Варто зазначити, що в Офісі генпрокурора не назвали імені нардепа, якому оголосили підозру, але ЗМІ повідомляють, що йдеться саме про Артема Дмитрука.

У чому підозрюють нардепа

Слідству стало відомо, Дмитрук з групою осіб в Одесі напав на співробітника правоохоронних органів під час виконання останнім службових обов'язків.

Нардеп, за даними слідства, умисно спровокував правоохоронця на бійку, а також намагався відібрати у нього зброю.

Крім того, за даними слідства, іншого разу вже у Києві Нардеп під час суперечки з військовим завдав останньому декілька ударів, зокрема, в голову. Як зазначають в Офісі генпрокурора, дії нардепа стали причиною тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

Всі ці дії нардепа були кваліфіковані правоохоронцями відразу за п'ятьма статтями Кримінального кодексу України.

Наразі нардепа викликають до слідчого Державного бюро розслідувань для проведення слідчих та процесуальних дій. До ДБР нардеп має з'явитися 29 та 30 серпня 2024 року.