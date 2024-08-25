Подозрение народному депутату за избиение правоохранителя и военного

Сотрудники СБУ. Иллюстративное фото: picture-alliance

Народному депутату Украины Артему Дмитруку сообщили о подозрении из-за нападений на правоохранителя и военного. При этом подозреваемый пытался завладеть огнестрельным оружием.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора и источник РБК-Украина в правоохранительных органах.

Читайте также:

Дмитруку объявили подозрение

"Генеральный прокурор сообщил о подозрении действующему нардепу по фактам совершения нападений группой лиц на правоохранителя и военного, покушения на похищение огнестрельного оружия, нанесении потерпевшему средней тяжести телесных повреждений и хулиганству", — говорится в заявлении Офиса генпрокурора.

Следует отметить, что в Офисе генпрокурора не назвали имени нардепа, которому объявили подозрение, но СМИ сообщают, что речь идет именно об Артеме Дмитруке.

В чем подозревают нардепа

Следствию стало известно, что нардеп с группой лиц в Одессе напал на сотрудника правоохранительных органов во время выполнения последним служебных обязанностей.

Нардеп, по данным следствия, намеренно спровоцировал правоохранителя на драку, а также пытался отобрать у него оружие.

Кроме того, по данным следствия, в другой раз уже в Киеве нардеп во время спора с военным нанес последнему несколько ударов, в частности, в голову. Как отмечают в Офисе генпрокурора, действия нардепа послужили причиной телесных повреждений средней тяжести.

Все эти действия нардепа были квалифицированы правоохранителями сразу по пяти статьям Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время нардепа вызывается к следователю Государственного бюро расследований для проведения следственных и процессуальных действий. В ДБР нардеп должен явиться 29 и 30 августа 2024 года.