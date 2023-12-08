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Наслідки ударів РФ, німецька військова допомога та зухвалі рейди ТЦК — ефір Новини.LIVE

8 грудня 2023 18:59
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Наслідки ударів РФ, німецька військова допомога та зухвалі рейди ТЦК — ефір Новини.LIVE
Україна під ударом. Колаж Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Черговий гість вечірнього прямого ефіру Новини.LIVE — полковник ЗСУ у запасі Роман Світан. Тема ефіру — наслідки ракетних ударів ЗС РФ, вміст пакета військової допомоги від Німеччини та зухвале вторгнення працівників ТЦК СП до українських спортзалів. 

Переглянути ефір можна о 19:00 за посиланням

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Теми дискусій з ведучим каналу Віталієм Прудиусом:

  • президентські вибори у Росії;
  • облави ТЦК на українські спортзали;
  • ранкова ракетна атака ПКС РФ по Україні; 
  • військова допомога від США
  • новий пакет військової допомоги від Німеччини.

А також — успіхи ЗСУ на фронті та яка зброя може допомогти вигнати російську армію з України.

Нагадаємо, що раніше Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністеркою Естонії Каєю Калас.

Водночас у ВМС ЗСУ заявили, що Чорноморський флот Росії хоче відремонтувати підбитий ракетний катер "Аскольд". 

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