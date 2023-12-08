Наслідки ударів РФ, німецька військова допомога та зухвалі рейди ТЦК — ефір Новини.LIVE
Черговий гість вечірнього прямого ефіру Новини.LIVE — полковник ЗСУ у запасі Роман Світан. Тема ефіру — наслідки ракетних ударів ЗС РФ, вміст пакета військової допомоги від Німеччини та зухвале вторгнення працівників ТЦК СП до українських спортзалів.
Переглянути ефір можна о 19:00 за посиланням.
Ефір Новини.LIVE з Романом Світаном
Теми дискусій з ведучим каналу Віталієм Прудиусом:
- президентські вибори у Росії;
- облави ТЦК на українські спортзали;
- ранкова ракетна атака ПКС РФ по Україні;
- військова допомога від США
- новий пакет військової допомоги від Німеччини.
А також — успіхи ЗСУ на фронті та яка зброя може допомогти вигнати російську армію з України.
Нагадаємо, що раніше Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністеркою Естонії Каєю Калас.
Водночас у ВМС ЗСУ заявили, що Чорноморський флот Росії хоче відремонтувати підбитий ракетний катер "Аскольд".
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