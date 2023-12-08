Наслідки ударів РФ, німецька військова допомога та зухвалі рейди ТЦК — ефір Новини.LIVE

Україна під ударом. Колаж Новини.LIVE

Черговий гість вечірнього прямого ефіру Новини.LIVE — полковник ЗСУ у запасі Роман Світан. Тема ефіру — наслідки ракетних ударів ЗС РФ, вміст пакета військової допомоги від Німеччини та зухвале вторгнення працівників ТЦК СП до українських спортзалів.

Переглянути ефір можна о 19:00 за посиланням.

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Теми дискусій з ведучим каналу Віталієм Прудиусом:

президентські вибори у Росії;

облави ТЦК на українські спортзали;

ранкова ракетна атака ПКС РФ по Україні;

військова допомога від США

новий пакет військової допомоги від Німеччини.

А також — успіхи ЗСУ на фронті та яка зброя може допомогти вигнати російську армію з України.

Нагадаємо, що раніше Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністеркою Естонії Каєю Калас.

Водночас у ВМС ЗСУ заявили, що Чорноморський флот Росії хоче відремонтувати підбитий ракетний катер "Аскольд".