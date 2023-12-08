Последствия ударов РФ, немецкая военная помощь и дерзкие рейды ТЦК — эфир Новини.LIVE

Украина под ударом. Коллаж Новини.LIVE

Очередной гость вечернего прямого эфира Новини.LIVE — полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Тема эфира — последствия ракетных ударов ВС РФ, содержание пакета военной помощи от Германии и дерзкое вторжение работников ТЦК СП в украинские спортзалы.

Посмотреть эфир можно в 19:00 по ссылке.

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Темы дискуссий с ведущим канала Виталием Прудиусом:

президентские выборы в России;

облавы ТЦК на украинские спортзалы;

утренняя ракетная атака ПКС РФ по Украине;

военная помощь от США

новый пакет военной помощи из Германии.

А также успехи ВСУ на фронте и какое оружие может помочь выгнать российскую армию из Украины.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Эстонии Каей Каллас.

В то же время в ВМС ВСУ заявили, что Черноморский флот России хочет отремонтировать подбитый ракетный катер "Аскольд".