Последствия ударов РФ, немецкая военная помощь и дерзкие рейды ТЦК — эфир Новини.LIVE
Очередной гость вечернего прямого эфира Новини.LIVE — полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Тема эфира — последствия ракетных ударов ВС РФ, содержание пакета военной помощи от Германии и дерзкое вторжение работников ТЦК СП в украинские спортзалы.
Посмотреть эфир можно в 19:00 по ссылке.
Эфир Новини.LIVE с Романом Свитаном
Темы дискуссий с ведущим канала Виталием Прудиусом:
- президентские выборы в России;
- облавы ТЦК на украинские спортзалы;
- утренняя ракетная атака ПКС РФ по Украине;
- военная помощь от США
- новый пакет военной помощи из Германии.
А также успехи ВСУ на фронте и какое оружие может помочь выгнать российскую армию из Украины.
Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Эстонии Каей Каллас.
В то же время в ВМС ВСУ заявили, что Черноморский флот России хочет отремонтировать подбитый ракетный катер "Аскольд".
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